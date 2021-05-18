Suriye açıklarında bir gemide 1,5 tonun üzerinde esrar ele geçirilmesiyle ilgili 2 zanlı daha yakalandı - Son Dakika

Suriye açıklarında bir gemide 1,5 tonun üzerinde esrar ele geçirilmesiyle ilgili 2 zanlı daha yakalandı

Suriye açıklarında bir gemide yaklaşık 1,5 tonun üzerinde esrarın ele geçirildiği "Onur Operasyonu" kapsamında 2 şüpheli daha gözaltına alındı.

Suriye açıklarında bir gemide yaklaşık 1,5 tonun üzerinde esrarın ele geçirildiği "Onur Operasyonu" kapsamında 2 şüpheli daha gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde, Suriye açıklarında müdahale edilen bir gemide yaklaşık 1,5 tonun üzerinde esrarın ele geçirildiği operasyon kapsamında yürütülen soruşturmayı genişletti. Ekipler, uyuşturucu sevkiyatını organize ettiği belirlenen 2 şüphelinin Hatay'da olduğunu tespit etti. Şüpheliler, düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Mersin'e getirilen 2 şüpheli ile Suriye açıklarındaki uluslararası sularda yapılan operasyonda gözaltına alınan 4 yabancı uyruklu zanlının emniyetteki sorgusu sürüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün sosyal medya hesabından, Suriye açıklarındaki uluslararası sularda 1,5 ton uyuşturucu ele geçirildiğini belirterek, "Sahil Güvenlik, Emniyet; Narkotik-Havacılık İHA-Özel Harekat birimlerimizce, Suriye açıklarında, uluslararası sularda büyük bir başarıya imza atıldı. Müdahale edilen gemide 1,5 tonun üzerinde esrar ele geçirildi. Allah nazardan korusun." ifadelerini kullanmıştı.

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