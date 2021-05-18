Suriye açıklarında ele geçirilen 1.5 ton esrar, Mersin'e getirildi - Son Dakika

SURİYE açıklarında bir gemiye yapılan operasyonda ele geçirilen 1.5 tonun üzerinde esrar, Mersin'e getirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün Twitter hesabından yapılan açıklamada, Suriye açıklarında bir gemiye uyuşturucu operasyonu düzenlendiğini duyurdu. Bakan Soylu, paylaşımında, "Sahil Güvenlik, Emniyet, Narkotik-Havacılık İHA-Özel Harekat birimlerimizce, Suriye açıklarında, uluslararası sularda büyük bir başarıya imza atıldı. Müdahale edilen gemide; 1.5 tonun üzerinde esrar ele geçirildi. Allah nazardan korusun" ifadelerini kullandı.Ele geçirilen 1.5 tonun üzerinde esrar, Mersin'deki Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı'na getirildi. Burada sergilenen uyuşturucular, basın mensuplarınca görüntülendi.