Suriye Amerikan Doktorlar Derneğinin İdlib'de eğittiği 13 hemşire mezun oldu - Son Dakika

Suriye Amerikan Doktorlar Derneğinin (SAMS), Suriye'nin İdlib ili kırsalında açtığı enstitüsünden 13 hemşire 2 yıllık eğitimin ardından mezuniyet belgelerini aldı.

Suriye'deki iç savaş boyunca Beşşar Esed rejimi ve Rus saldırılarıyla yüzlerce sağlık merkezi hedef alındı. Söz konusu saldırılarda çok sayıda sağlık personeli ya hayatını kaybetti ya da ülke dışına kaçmak zorunda kaldı.

Amerika'da yaşayan Suriyeli doktorların kurduğu SAMS, İdlib'deki iç savaş mağduru halkın sağlık hizmetlerinden mahrum kalmaması için 2014'te Halep ilinde kurduğu enstitüden şu ana kadar 374 hemşireyi mezun etti.

Enstitüde, 10 uzman tarafından eğitim veriliyor. Ayrıca Enstitüde, ebeliğe giriş, doğum bilgisi, yoğun bakım hemşireliği, anne-çocuk sağlığı ve klinik uygulama gibi dersler de yer alıyor.

Enstitü Müdiresi Hesna Sattuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 13 hemşireyi 2 yıllık hızlandırılmış eğitimden sonra mezun ettiklerini söyledi.

Sattuf, "Mezun olan hemşireler daha sonra bölgedeki üniversitelerde eğitimlerini 4 yıla tamamlayabilecek. Ayrıca hemşireler aldıkları diploma ile hastanelerde ve sağlık merkezinde çalışabilecek." dedi.

Mezun olan hemşirelerden Betül Abed de hayatının en güzel günü olduğunu söyledi.

Abed, "Bugün emeklerimin karşılığını aldım. Toplumda verimli olmayı ve tüm hastalara iyi bir şekilde hizmet etmeyi umuyorum." ifadesini kullandı.