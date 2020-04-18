Suriye-Amerikan Konseyi Başkanı: Suriye'nin kötü gün dostu Türkiye'dir - Son Dakika
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Suriye-Amerikan Konseyi Başkanı: Suriye'nin kötü gün dostu Türkiye'dir

6 saat önce

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (covid-19) ile mücadele konusunda en çok merak edilen ülkelerin başında Suriye geliyor.

Suriye-Amerikan Konseyi Başkanı: Suriye'nin kötü gün dostu Türkiye'dir, System.String[]

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (covid-19) ile mücadele konusunda en çok merak edilen ülkelerin başında Suriye geliyor. Suriye-Amerikan Konseyi Başkanı ve Kardiyolog Dr. Zeki Lababidi savaş yorgunu Suriye'nin koronavirüse karşı nasıl mücadele ediyor? sorusunu DHA'ya yanıtladı. Suriye-Amerikan Konseyi Başkanı ve Kardiyolog Dr. Zeki Lababidi, Orta Doğu'da salgından en ağır etkilenen ülke olan İran'ın desteklediği ve Esad rejimiyle birlikte muhaliflere karşı savaşan Şii milislerin virüsü bulaştırma riskine dikkat çekti.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (covid-19) ile mücadele konusunda en çok merak edilen ülkelerin başında gelen savaş yorgunu Suriye'de rejim tarafından açıklanmayan koronavirüs vakaları tüm gizemini koruyor. DHA'ya konuşan  Suriye-Amerikan Konseyi Başkanı ve Kardiyolog Dr. Zeki Lababidi, rejimin virüsün yayılmasını önleme konusunda yetersiz kaldığını vaka ve ölüm sayılarında ise dünyayı yanılttığını ifade ederek, "Suriye'ye virüsü İran'dan gelen milisler yaydı. Önlem yok. Kuzey Suriye'de sadece 59 ventilatör var. Bu hastalara yetmez" dedi. Her konuda olduğu gibi koronavirüs salgınında Türkiye'nin Suriye'deki sivil halkın yayında olduğuna dikkat çeken Lababidi, " Türkiye cömertlik ve yardımseverlikte dünyada ilk sırada" dedi.

SURİYE'DE VİRÜSÜ İRAN'LI MİLİSLER YAYIYOR

Zeki Lababidi, Orta Doğu'da salgından en ağır etkilenen ülke olan İran'ın desteklediği ve Esad rejimiyle birlikte muhaliflere karşı savaşan Şii milislerin virüsü bulaştırma riskine dikkat çekti. Lababidi, " Bildiğimiz gibi virüs Tahran'da ve İran'ın diğer kentlerinde büyük bir hızla yayılıyor. Bu insanlar, virüsü Suriye'ye getiriyor ve sosyal mesafe ve maske takmak gibi temel kurallara riayet etmiyor. Hatta yüzlerce kişiyle dini törenler düzenliyorlar ve virüsün Suriye nüfusu ve rejimin bölgelerinde yayılmasına neden oluyorlar" dedi.

'REJİM VAKALAR KONUSUNDA YALAN SÖYLÜYOR"

Dr. Lababidi, Esad rejiminin Suriye'de koronavirüs nedeniyle gerçekleşen ölümler konusunda yalan söylediğini ifade ederek, "Virüs yüzünden onlarca, yüzlerce ölüm hakkında duyumlar alıyoruz. Rejim koronavirüsten ölen bu insanlara farklı nedenlerden öldüğünü söyleyerek her konuda olduğu gibi bu konuda da yalan söylüyor. Bunun nedeni sayıları gizli tutmak, tıpkı Çin'in ölü ve vaka sayılarında yalan söylemesi gibi" diye konuştu.

'DSÖ YARDIM KONUSUNDA YETERSİZ KALDI'

Dr. Lababidi, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye sınırına yakın İdlib ve Azez gibi kentlerde koronavirüsten etkilenenlere yardım konusunda yetersiz kaldığını söyledi. Dr. Zeki Lababidi, "Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye sınırına yakın olan İdlib, Azez gibi kentlerde DSÖ'nün yardımı yetersiz kaldı. Bizler insanları bilgilendirmek için çalışmalar yürütüyoruz. Onlara, bir araya gelmemeleri, cenazelerde, düğünlerde ve hatta Cuma namazlarında bir araya gelmemeleri konusunda uyarıyoruz. Dışarıya çıkanlara maske takmaları konusunda bilgilendirmeler yapıyoruz ve el yıkamanın önemini vurguluyoruz" ifadelerini kullandı.

'HASTANELER İÇİN TÜRKİYE İLE ÇALIŞIYORUZ'

Dr. Lababidi, Sivil Toplum Kuruluşları ve Türkiye ile kuzeyde bulunan hastanelerin salgına karşı hazır hale getirilmesi için çalıştıklarını belirterek, "Kuzeydeki hastaneler hazırlık yapmaya çalışıyor ancak ne yazık ki DSÖ'nün desteği oldukça zayıf.  Sivil Toplum Kuruluşları ve Türkiye ile bu hastaneleri olabildiğince hazır hale getirmek için çalışıyoruz. Alınan bazı önlemler kapsamında, hastane önlerinde kurulan çadırlarda ateşle ya da virüs semptomlarıyla gelenler muayene ediliyor. Eğer hastanede tedavi görmeleri gerekiyorsa, onları diğer hastalardan ayırıyoruz ki virüs yayılmasın. Ayrıca, Suriye'de kalan sağlık çalışanlarına, bir facia yaşanmaması için maske takmaları ve gerekli her tedbiri almaları konusunda çağrılarda bulunuyoruz" dedi.

'KUZEYDE SADECE 59 VENTİLATÖR VAR'

Hastaların solunumunu düzene sokmak için tüm dünyada kullanılan ventilatörlerden Suriye'nin kuzeyinde sadece 59 tane olduğuna dikkat çeken Dr. Lababidi, "Sayısı az olan ventilatörleri hazır hale getirmeye çalışıyoruz. Kuzeyde sadece 59 ventilatör var ve bunlar nüfusu neredeyse 4 milyon bölge için oldukça yetersiz. Umarız bu ventilatörler işe yarar şekilde kullanılır" dedi.

'VİRÜS MÜLTECİ KAMPLARINDA YAYILIRSA ÖNÜ ALINAMAZ"

Koronavirüsün mülteci kamplarında yayılması durumunda virüsten ölüm sayısının hayal dahi edilemeyeceğini belirten Dr. Lababidi, "Ne yazık ki mülteciler diğer bir büyük sorun. Eğer virüs mülteciler arasında yayılırsa on binlercesi yaşamını yitirebilir. Mülteci kampları virüsün için mükemmel bir yayılma alanı. Eğer bu gerçekleşirse kamplardaki insanların yüzde 70-80'inin hastalanabilir. Bunun dışında, ölüm oranı İtalya gibi yüzde 10'lara ulaşırsa, toplam ölü sayısı hayal dahil edilemez. Umuyoruz ki Sivil Toplum Kuruluşları ve Türkiye'nin de yardımı ile bu bölgelerdeki hastaneler dayanabilir. Suriye'nin kötü gün dostu Türkiye'dir. Yardımları da asla unutulmaz" diye konuştu.

Koronavirüs, Türkiye, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 10:38 Kaynak: DHA

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