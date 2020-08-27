Suriye Anayasa Komitesi 3. tur toplantıları devam ediyor - Son Dakika

Suriye Anayasa Komitesi 3. tur toplantıları devam ediyor

İsviçre'nin Cenevre kentinde devam eden Suriye Anayasa Komitesi 3. tur toplantılarında, muhaliflerin eş başkanlığını yürüten Hadi el Bahra, Komite çalışmalarında henüz yeni anayasanın yazım aşamasına gelmediklerini söyledi.

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İsviçre'nin Cenevre kentinde devam eden Suriye Anayasa Komitesi 3. tur toplantılarında, muhaliflerin eş başkanlığını yürüten Hadi el Bahra, Komite çalışmalarında henüz yeni anayasanın yazım aşamasına gelmediklerini söyledi.

Beşşar Esed rejimi, sivil toplum kuruluşları ve Suriye muhalefeti temsilcilerinden 15'er kişi olmak üzere toplamda 45 kişiden oluşan anayasanın yazımından sorumlu "küçük grup" üyelerinin toplantısı, 3 gün aradan sonra Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde yeniden başladı.

24 Ağustos Pazartesi günü İsviçre'de yapılan testlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taşıdığı tespit edilen 4 kişi ise toplantılarda yer almadı.

Yaklaşık 2 buçuk saat süren toplantının ardından Bahra, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Bahra, toplantıda anayasaya ilişkin "çekirdek konuların" ele alındığını söyledi.

Suriye'deki özgürlükler ve haklar, yeni anayasada yolsuzluklarla nasıl mücadele edileceği hususu ve ülkedeki etnik gruplara ilişkin delegelerin söz aldığını belirten Bahra, toplantının olumlu bir havada geçtiği bilgisini paylaştı.

Bahra, yeni anayasaya ilişkin prensipleri de görüştüklerini belirterek, "Muhakkak ki yeni anayasanın yazım aşamasına henüz geçmedik. Kısa bir süre böyle devam edebiliriz ama uzun süre buna izin verilemez. Yoksa tamamen zaman kaybı olacak." dedi.

Bölgesel ve küresel güçlerin Komite çalışmalarına verdiği desteği olumlu bulduklarını anlatan Bahra, bununla birlikte yeni anayasa çalışmalarının başarıya ulaşılabilmesi için rejim heyetine baskı yapılması gerektiğine işaret etti.

Bahra, 3. tur toplantılarının yarın iki oturumla devam edeceğini sözlerine ekledi.

Suriye Anayasa Komitesi toplantıları

Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının ilk turu, iki kademeli düzenlenmişti.

150 üyenin katılımıyla 30 Ekim'de başlayan ve 1 Kasım'da sona eren açılış toplantılarının ardından 45 kişilik yazım kurulu, 3-8 Kasım'da BM Cenevre Ofisinde yoğun müzakereler gerçekleştirmişti.

Komitenin, İsviçre'nin Cenevre kentinde 25-29 Kasım'da gerçekleşen 2. tur görüşmeleri, rejimi temsil eden heyetin uzlaşmaz tavrı nedeniyle 45 kişilik yazım kurulu bir araya gelemeden sona ermişti.

Suriye Anayasa Komitesinin yapısı

Suriye Anayasa Komitesi, büyük ve küçük olmak üzere iki yapıdan oluşuyor.

Büyük yapı, komite üyelerinin tümünü kapsıyor ve rejim, muhalefet heyeti, sivil toplum temsilcileri olmak üzere 3 gruptan oluşuyor.

Küçük yapı ise 3 listeden seçilen 15'er kişiden meydana geliyor ve anayasanın yazımından sorumlu bulunuyor.

45 kişilik yazım kurulunun hazırladığı taslakları, 150 kişilik büyük yapının onaylaması, karar alınması için ise üyelerin en az yüzde 75'inin "evet" oyu vermesi gerekiyor.

Komitenin yapısıyla ilgili en dikkati çeken hususu ise iki eş başkana sahip olması oluşturuyor

Muhaliflerin eş başkanlığını eski Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Hadi el Bahra, rejimin eş başkanlığını ise önceki anayasayı hazırlayan komitede de yer alan hukukçu Ahmed Kuzbari yürütüyor.

İsviçre, Cenevre, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 21:03 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suriye Anayasa Komitesi 3. tur toplantıları devam ediyor - Son Dakika

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