Son Dakika Haberleri: Suriye Anayasa Komitesi 30 Ekim'de Cenevre'de toplanacak
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Suriye Anayasa Komitesi 30 Ekim'de Cenevre'de toplanacak

1 saat önce

Suriye Dışişleri Bakanı Velid el-Muallim, Suriye Anayasa Komitesinin ilk toplantısının 30 Ekim'de Cenevre'de gerçekleştirileceğini açıkladı.

Suriye Dışişleri Bakanı Velid el-Muallim, Suriye Anayasa Komitesinin ilk toplantısının 30 Ekim'de Cenevre'de gerçekleştirileceğini açıkladı.

Suriye devlet televizyonuna konuşan Suriye Dışişleri Bakanı Velid el-Muallim, Suriye Anayasa Komitesinin ilk toplantısının 30 Ekim'de Cenevre'de gerçekleştirileceğini açıkladı. Birlemiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen'in Şam'a gelmesi ile konunun tüm detaylarının ele alınacağını belirten el-Muallim, Şam yönetiminin dışarıdan bir müdahaleyi hissetmesi halinde çalışmaları askıya alacağını söyledi. El-Muallim, "Komite çalışmalarında dış güçlerin elini hissettiğimizde bunu kınayacak ve istişareleri askıya alacağız. Komite faaliyetlerine herhangi bir müdahale olmadan, çalışma ilkelerine aykırı olmayan bir çerçevede anlaşmaya varılmasını umuyoruz" dedi.

(İHA)

Suriye Anayasa Komitesi 30 Ekim'de Cenevre'de toplanacak

Cenevre, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 01:55 Kaynak: İHA
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