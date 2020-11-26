Suriye Anayasa Komitesi 4. tur görüşmeleri 30 Kasım'da Cenevre'de başlayacak - Son Dakika

Suriye Anayasa Komitesi 4. tur görüşmeleri 30 Kasım'da Cenevre'de başlayacak

26.11.2020 17:47
Suriye Anayasa Komitesi 4. tur görüşmeleri 30 Kasım'da Cenevre'de başlayacak, System.String[]

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye Anayasa Komitesi 4. tur görüşmelerinin BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen himayesinde 30 Kasım'da başlayacağını bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye Anayasa Komitesi 4. tur görüşmelerinin BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen himayesinde 30 Kasım'da başlayacağını bildirdi.

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen'in sözcüsü Jennifer Fenton, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "BM Suriye Özel Temsilcisi Yardımcısı'nın (Khawla Matar), BM Güvenlik Konseyine (dün) bildirdiği gibi, Anayasa Komitesi "küçük grup" üyelerinin 30 Kasım-4 Aralık'ta Cenevre yapacağı dördüncü tur görüşmelerine ilişkin planlamalar son halini alıyor." ifadesini kullandı.

BM Cenevre Ofisinden yapılan yazılı açıklamada da Beşşar Esed rejiminin, sivil toplum kuruluşlarının ve Suriye muhalefeti temsilcilerinden oluşan yazım ekibinin Cenevre'de yeniden bir araya geleceği aktarıldı.

Açıklamada, 4. tur görüşmelerinde, ağustos ayında gerçekleşen son turun da gündem maddesi olan "ulusal kurumlar ve ilkelerin" ele alınacağı bildirildi.

5. tur görüşmeleri de ocak ayında

Yeni tip koronavirüs (Kovid-9) salgınının engel olmaması durumunda tarafların ocak ayında 5. tur görüşmelerinin düzenlenmesi için anlaştığı belirtilen açıklamada, bu turun gündeminin ise "anayasanın temel ilkeleri" olacağı aktarıldı.

Pazartesi başlayacak toplantılarda muhaliflerin eş başkanlığını eski Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Hadi el Bahra, rejimin eş başkanlığını ise önceki anayasayı hazırlayan komitede de yer alan hukukçu Ahmed Kuzbari yürütecek.

15'er kişiden meydana gelen anayasanın yazımından sorumlu "küçük grup" üyeleri 9 ay gibi uzun bir aradan sonra 3. tur görüşmeleri için ağustosta Cenevre'de yeniden bir araya gelmişti.

3. turun ardından AA'ya konuşan muhaliflerin eş başkanlığını yürüten Bahra, Suriye'nin geleceğini şekillendirecek yeni anayasanın yazımı için "küçük bir adım" atıldığını belirterek "Son tura göre, toplantıların genel anlamda olumlu geçtiğini söyleyebilirim." ifadesini kullanmıştı.

Cenevre, Anayasa, Suriye, Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suriye Anayasa Komitesi 4. tur görüşmeleri 30 Kasım'da Cenevre'de başlayacak - Son Dakika


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