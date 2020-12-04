Suriye Anayasa Komitesi 4'üncü tur toplantıları sona erdi - Son Dakika

Suriye Anayasa Komitesi 4'üncü tur toplantıları sona erdi

04.12.2020 21:32

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, Suriye Anayasa Komitesi 5'inci turunun 25-29 Ocak 2021'de gerçekleşeceğini belirterek, "Umudumuz, önümüzdeki birkaç turdaki istişareler sonucunda anayasanın taslağını hazırlama sürecini mümkün kılabilmektir.

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, Suriye Anayasa Komitesi 5'inci turunun 25-29 Ocak 2021'de gerçekleşeceğini belirterek, "Umudumuz, önümüzdeki birkaç turdaki istişareler sonucunda anayasanın taslağını hazırlama sürecini mümkün kılabilmektir." dedi.

İsviçre'deki Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinde 30 Kasım'da başlayan Suriye Anayasa Komitesi 4'üncü tur toplantıları bitti.

Beşşar Esed rejimi, sivil toplum kuruluşları ve Suriye muhalefeti temsilcilerinden 15'er kişi olmak üzere 45 kişiden oluşan anayasanın yazımından sorumlu "küçük grup" üyelerinin son gün toplantısı, TSİ 18.30'da sona erdi.

Toplantılara başkanlık eden BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, düzenlediği basın toplantısında, tarafların 5 gün boyunca pek çok konuyu ele alma fırsatı bulduğunu söyledi.

Pedersen, "Elbette pek çok görüş ayrılıkları vardı. Bu farklılıkları dinlemek için burada olduğumuzu vurgulamama izin verin. Çok güçlü farklı anlatılar var. Yaklaşık 10 yıl veya çatışmadan sonra birçok duygu var." diye konuştu.

Toplantıların yapıldığı salonda gergin anların da yaşandığı bilgisini paylaşan Pedersen, bununla beraber tarafların birbirini saygı çerçevesinde dinlediğini söyledi.

Pedersen, ekibi ve kendisinin toplantılarda taraflar arasında bazı konularda "ortak zemin" bulunduğuna şahit olduklarını söyledi.

"Anayasa Komitesi'nin 'küçük grubu' olarak ilk kez bir sonraki toplantının gündemi ve tarihi konusunda anlaşmaya vardığımızı duyurmaktan memnuniyet duyuyorum" ifadesini kullanan Pedersen, Suriye Anayasa Komitesi 5'inci tur toplantılarının 25-29 Ocak 2021'de "anayasanın temel ilkeleri" gündemiyle toplanacağını aktardı.

ABD ve Rusya'ya "bir araya gelin, karşılıklı adımlar atın" çağrısı

Komitenin görevinin Suriye'nin yeni anayasasını yazmak olduğunun altını çizen Pedersen, bir sonraki turun ardından anayasanın yazımına başlanması için somut adımların atılmasını umduğunu belirtti.

Pedersen, "Umudumuz, önümüzdeki birkaç turdaki istişareler sonucunda anayasanın taslağını hazırlama sürecini mümkün kılabilmektir. Bunun için de çok fazla çalışmak gerekecek. Zorlayıcı olacak ve umduğumuz kadar hızlı gelişmeyebilir." diye konuştu.

Uluslararası toplumun "açık desteğini" almalarının önemine değinen Pedersen, "Özellikle yeni Amerikan yönetimini ve Rusya'yı adım adım atılabilecek karşılıklı yeni adımlar olup olmadığını istişare etmek için bir araya gelmeye teşvik ediyoruz." dedi.

Suriye Anayasa Komitesi 4'üncü tur toplantıları sona erdi
Suriye Anayasa Komitesi 4'üncü tur toplantıları sona erdi
Suriye Anayasa Komitesi 4'üncü tur toplantıları sona erdi
Suriye Anayasa Komitesi 4'üncü tur toplantıları sona erdi

Birleşmiş Milletler, Anayasa, Suriye, Ocak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suriye Anayasa Komitesi 4'üncü tur toplantıları sona erdi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ayşecan Tatari suda doğum yaptığı anları paylaştı! Fotoğrafın altına yazdıkları herkesi duygulandırdı Son Dakika: Beşiktaş, evinde Kasımpaşa'yı 3-0 yendi İtalyan kulübü Napoli, stadının adını Diego Armando Maradona yaptı Otomobil yoldan geçen koyun sürüsüne çarptı: 30 koyun telef oldu Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Koronavirüs aşısı en erken 25-26 Aralık'ta yapılmaya başlanır Vaka sayısının yüzde yüz arttığı Antalya'da aile içi bulaşlar yüksek Pentagon'un raporu sızdı! Savaş pilotunun çektiği UFO fotoğrafı ortaya çıktı Eski eşini başka adamla görünce gözü döndü! Adamı vurdu, kadını kaçırdı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dört ilimizi uyardı: Vakalar artıyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dört ilimizi uyardı: Vakalar artıyor         
21:38
İBB'den toplu taşımaya 'kısıtlama' düzenlemesi İBB'den toplu taşımaya 'kısıtlama' düzenlemesi         
21:23
"Yeni evimizde ilk gecemiz" notuyla paylaştı! Şeyma Subaşı Miami'den ev aldı         
20:55
Hafta sonu 56 saat sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı! Neleri yapmak serbest, kimler yasaktan muaf? Hafta sonu 56 saat sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı! Neleri yapmak serbest, kimler yasaktan muaf?         
19:56
Son Dakika: Türkiye'de 4 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 193 kişi vefat etti, 32 bin 736 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 4 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 193 kişi vefat etti, 32 bin 736 yeni vaka tespit edildi         
19:30
Venezuela Devlet Başkanı Maduro: ABD, eşime benden boşanması için teklif yaptı Venezuela Devlet Başkanı Maduro: ABD, eşime benden boşanması için teklif yaptı         
19:19
Çekya'da bilim insanları, koronavirüsü yüzde 99 oranında yok eden kağıt üretti Çekya'da bilim insanları, koronavirüsü yüzde 99 oranında yok eden kağıt üretti         
17:36
Kahramanmaraş'ta polisimizi şehit eden katilin cenazesi morgda kaldı Kahramanmaraş'ta polisimizi şehit eden katilin cenazesi morgda kaldı         
17:06
Tek bir koronavirüs vakasının görülmediği Kuzey Kore'den skandal önlem: Sınırdan geçeni vuruyorlar Tek bir koronavirüs vakasının görülmediği Kuzey Kore'den skandal önlem: Sınırdan geçeni vuruyorlar         
16:25
Anne ve babanın tüfekle vurulan çocukları için feryadı yürekleri dağladı Anne ve babanın tüfekle vurulan çocukları için feryadı yürekleri dağladı         
15:54
Rus YouTuber, canlı yayında hamile kız arkadaşının ölümüne neden oldu Rus YouTuber, canlı yayında hamile kız arkadaşının ölümüne neden oldu         
15:26
Barış Murat Yağcı ile öpüşme görüntüleri ifşa olan Nisa Bölükbaşı, işinden oldu Barış Murat Yağcı ile öpüşme görüntüleri ifşa olan Nisa Bölükbaşı, işinden oldu         
15:25
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Aşı yaptıracak mısınız?" sorusuna yanıt: Aşı olmam konusunda bir sıkıntı yok         
14:49
Türk-İş'in Bakan'a yönelttiği soru asgari ücret zammı görüşmelerine damga vurdu: Bu ücretle geçinmek mümkün mü? Türk-İş'in Bakan'a yönelttiği soru asgari ücret zammı görüşmelerine damga vurdu: Bu ücretle geçinmek mümkün mü?         
14:43
Acun Ilıcalı duyurdu! Ünlü oyuncu Cemal Hünal, Survivor 2021'de boy gösterecek Acun Ilıcalı duyurdu! Ünlü oyuncu Cemal Hünal, Survivor 2021'de boy gösterecek         
12:51
Nesrin Cavadzade, oyuncu sevgilisi Gökhan Alkan'ın evdeki yarı çıplak halini paylaştı Nesrin Cavadzade, oyuncu sevgilisi Gökhan Alkan'ın evdeki yarı çıplak halini paylaştı         
10:14
Amerika'dan gelen çift çocuklarıyla birlikte Kaz Dağları eteklerinde köy yaşamı sürüyor Amerika'dan gelen çift çocuklarıyla birlikte Kaz Dağları eteklerinde köy yaşamı sürüyor         
09:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2020 21:53:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Suriye Anayasa Komitesi 4'üncü tur toplantıları sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei