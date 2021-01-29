- Suriye Anayasa Komitesi 5'inci Tur Görüşmeleri Sonuca Varamadı - Son Dakika

- Suriye Anayasa Komitesi 5'inci Tur Görüşmeleri Sonuca Varamadı

29.01.2021 21:50

- Suriye Anayasa Komitesi 5'inci tur görüşmeleri sonuca varamadı Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, Suriye Anayasa Komitesi 5'inci tur görüşmelerinin bir sonuca varmadığını açıkladı.

- Suriye Anayasa Komitesi 5'inci tur görüşmeleri sonuca varamadı

PARİS - Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, Suriye Anayasa Komitesi 5'inci tur görüşmelerinin bir sonuca varmadığını açıkladı.

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen moderatörlüğünde düzenlenen Suriye Anayasa Komitesi 5'inci tur görüşmeleri 25 Ocak'ta başlamıştı. İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştirilen görüşmeler, bugün itibariyle sona erdi.

Geir O. Pedersen görüşmelerin bir sonuca ulaşmadığını ve hayal kırıklığına uğradığını ifade ederek, "Böyle devam edemeyeceğiz, bu hafta bir hayal kırıklığı oldu. Bu toplantıya başlamadan önce başarabileceğimizi düşündüğüm birkaç şey belirlemiştim ama başaramadık. Başarısızlığımızın nedeni ise nasıl ilerleme kaydedeceğimize dair doğru bir anlayışın olmaması. Bu hafta, mevcut yaklaşımımızın işe yaramadığını ve bunu değiştirmezsek görüşmelere devam edemeyeceğimizi gösterdi" dedi.

Şimdilik yeni bir görüşme için kararlaştırılmış bir tarih olmadığını belirten Pedersen, büyük ihtimal 9 Şubat'ta BM Güvenlik Konseyi'ne bu hafta konuşulanlar hakkında bilgi vererek, açıklama yapacağını söyledi.

Suriye sorununun çözümü kapsamında Rusya, Türkiye, İran ve Avrupa ile görüştüğünü belirten Pedersen, "Suriye bütün sorunları tek başına çözemez. Uluslararası işbirliğine ihtiyaç var" demişti.

Suriye Anayasa Komitesi

Suriye Anayasa Komitesi, büyük ve küçük olmak üzere iki yapıdan oluşuyor. Büyük yapı, komite üyelerinin tümünü kapsıyor. Suriye Anayasa Komitesi, rejim, muhalefet heyeti, sivil toplum temsilcileri olmak üzere 3 gruptan oluşuyor. Küçük yapı ise 3 listeden seçilen 15'er kişiden meydana geliyor ve anayasanın yazımından sorumlu bulunuyor. Muhaliflerin eş başkanlığını eski Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu Başkanı Hadi el Bahra yürütürken rejimin eş başkanlığını ise önceki anayasayı hazırlayan hukukçu Ahmed Kuzbarı yürütüyor.

- Suriye Anayasa Komitesi 5'inci Tur Görüşmeleri Sonuca Varamadı
- Suriye Anayasa Komitesi 5'inci Tur Görüşmeleri Sonuca Varamadı
- Suriye Anayasa Komitesi 5'inci Tur Görüşmeleri Sonuca Varamadı
- Suriye Anayasa Komitesi 5'inci Tur Görüşmeleri Sonuca Varamadı

Birleşmiş Milletler, İsviçre, Anayasa, Suriye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Suriye Anayasa Komitesi 5'inci Tur Görüşmeleri Sonuca Varamadı - Son Dakika


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