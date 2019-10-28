Suriye Anayasa Komitesi Cenevre'de toplanıyor (2)

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, yarın akşam Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in Cenevre'de bir araya geleceğini bildirdi.

Özel Temsilci Pedersen, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, Suriye'nin yeni anayasasını yazacak Komite'nin 150 üyesinin Cenevre'ye gelmeye başladığını aktardı.

Anayasa Komitesi toplantılarının resmi açılışının 30 Ekim'de BM Cenevre Ofisi'nde gerçekleşeceğini belirten Pedersen, "Anayasa Komitesi'nin oluşturulmasına yönelik anlaşma, Suriye hükümeti (Beşşar Esed rejimi) ve muhalifler arasındaki ilk siyasi anlaşma olma özelliğini taşıyor." dedi.

Pedersen, Komite'nin Suriye'de "daha geniş siyasi sürecin" kapısını aralayacağına işaret ederek, "Şu gerçeğin oldukça farkındayız ki; Anayasa Komitesi, tek başına Suriye'deki ihtilafları çözemez, çözmeyecek. Anayasa Komitesi, sadece doğru istikamete, bu savaşın zorlu yoluna ve yeni Suriye'ye giden bir adım olması açısından önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Öncelikle kadın ve çocukların serbest bırakılması çağrısında bulunuyorum"

Komite ile sahada "anlamlı gelişmeler" görmek istediklerini vurgulayan Pedersen, daha öncede pek çok kez dile getirdiği üzere, Cenevre'deki toplantılarda Suriye'deki tutukluların, kaçırılan ve kaybolan sivillerin durumumun ele alınması gerektiğinin altını çizdi.

Pedersen, "On binlerce Suriyeli hala esir, kaçırıldı veya kayıp. Öncelikle kadın ve çocukların serbest bırakılması çağrısında bulunuyorum. Eğer bu gerçekleşirse, yeni sürecin başlangıcı için onların (Komite üyelerinin) ciddi olduğuna dair çok güçlü bir sinyal verileceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Yeni Anayasa'nın Suriye halkınca onaylanması gerektiğine dikkati çeken Pedersen, Cenevre'deki toplantılarda Komite üyelerinin kararlarının oy birliği (konsensus) veya bu olmaz ise yüzde 75 çoğunluk aranarak alınacağını anlattı.

"Yarın Türkiye, Rusya ve İran Dışişleri Bakanları bir araya gelecek"

Pedersen, bir soru üzerine, yarın Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in BM Cenevre Ofisi'nde bir araya geleceği bilgisini paylaştı.

Bugün Avrupa Birliği (AB) temsilcisiyle bir araya geldiğini aktaran Pedersen, geçen cuma da "küçük grup" olarak adlandırılan ülke temsilcileriyle görüştüğünü anımsattı.

Özel Temsilci Pedersen, çarşamba günü Komite'nin resmi açılışında sadece Komite üyeleriyle, BM yetkililerin bir araya geleceğini, ülkelerden temsilci bulunmayacağını kaydetti.