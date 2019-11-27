Son Dakika Haberleri: Suriye Anayasa Komitesi görüşmelerinde rejim engeline rağmen görüşmeler devam ediyor
Son Dakika Güncel Suriye Anayasa Komitesi görüşmelerinde rejim engeline rağmen görüşmeler devam ediyor - Son Dakika

Suriye Anayasa Komitesi görüşmelerinde rejim engeline rağmen görüşmeler devam ediyor

6 saat önce

İsviçre'deki Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'ndeki Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının ikinci turu, rejimin uzlaşmaz tavırlarına rağmen bugün muhaliflerin eş başkanı Hadi el Bahra ve rejimin eş başkanı Ahmed Kuzbari, beraberlerindeki heyetlerle öğle saatlerinde ayrı ayrı BM...

İsviçre'deki Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'ndeki Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının ikinci turu, rejimin uzlaşmaz tavırlarına rağmen bugün muhaliflerin eş başkanı Hadi el Bahra ve rejimin eş başkanı Ahmed Kuzbari, beraberlerindeki heyetlerle öğle saatlerinde ayrı ayrı BM ofisine geldiler.

Suriye Anayasa Komitesi görüşmelerinde rejim engeline rağmen görüşmeler devam ediyor

Birleşmiş Milletler, İsviçre, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 03:56 Kaynak: AA
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