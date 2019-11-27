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Suriye Anayasa Komitesi görüşmelerinde rejim engeline rağmen görüşmeler devam ediyor
6 saat önce
İsviçre'deki Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'ndeki Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının ikinci turu, rejimin uzlaşmaz tavırlarına rağmen bugün muhaliflerin eş başkanı Hadi el Bahra ve rejimin eş başkanı Ahmed Kuzbari, beraberlerindeki heyetlerle öğle saatlerinde ayrı ayrı BM...
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 03:56 Kaynak: AA
İsviçre'deki Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'ndeki Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının ikinci turu, rejimin uzlaşmaz tavırlarına rağmen bugün muhaliflerin eş başkanı Hadi el Bahra ve rejimin eş başkanı Ahmed Kuzbari, beraberlerindeki heyetlerle öğle saatlerinde ayrı ayrı BM ofisine geldiler.
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