Son Dakika Haberleri: Suriye Anayasa Komitesi görüşmelerine rejim engeli (2)
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Suriye Anayasa Komitesi görüşmelerine rejim engeli (2)

6 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Müzakere Yüksek Konseyi Sözcüsü ve Anayasa Komitesi üyesi Yahya el Aridi'nin açıklaması CENEVRE - Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının ikinci turuna Beşşar Esed rejimini temsil eden heyetin uzlaşmaz tavrı damga vurdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Müzakere Yüksek Konseyi Sözcüsü ve Anayasa Komitesi üyesi Yahya el Aridi'nin açıklaması

CENEVRE - Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının ikinci turuna Beşşar Esed rejimini temsil eden heyetin uzlaşmaz tavrı damga vurdu. Muhaliflerin oluşturduğu Müzakere Yüksek Konseyi Sözcüsü ve Anayasa Komitesi üyesi Yahya el Aridi, BM'den ayrılmadan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Suriye Anayasa Komitesi görüşmelerine rejim engeli (2)

Birleşmiş Milletler, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 10:10 Kaynak: AA
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