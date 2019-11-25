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Suriye Anayasa Komitesi görüşmelerinin 2. turu başladı
6 saat önce
Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının ikinci turu, 45 kişilik yazım kurulunun ilk oturumuyla başladı.
Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının ikinci turu, 45 kişilik yazım kurulunun ilk oturumuyla başladı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bu komitenin çalışmasının engellenmesi yönünde tehditlerin olduğunu ileri sürerek, "Sürecin başarısız sonuçlanmasını isteyen çok taraf var. Bu durumda, Suriye'ye askeri müdahalede bulunma yönündeki eylemler haklı gösterilebilecek." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 04:24
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