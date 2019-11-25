Son Dakika Haberleri: Suriye Anayasa Komitesi görüşmelerinin 2. turu başladı
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Suriye Anayasa Komitesi görüşmelerinin 2. turu başladı

6 saat önce

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının ikinci turu, 45 kişilik yazım kurulunun ilk oturumuyla başladı.

Suriye Anayasa Komitesi görüşmelerinin 2. turu başladı, System.String[]

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının ikinci turu, 45 kişilik yazım kurulunun ilk oturumuyla başladı.


Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bu komitenin çalışmasının engellenmesi yönünde tehditlerin olduğunu ileri sürerek, "Sürecin başarısız sonuçlanmasını isteyen çok taraf var. Bu durumda, Suriye'ye askeri müdahalede bulunma yönündeki eylemler haklı gösterilebilecek." dedi.

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Birleşmiş Milletler, Cenevre, Suriye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 04:24 
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