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Suriye Anayasa Komitesi görüşmelerinin ikinci turu uzlaşmasız sona erdi

6 saat önce

Cenevre'de yapılan Suriye Anayasa Komitesi görüşmelerinin ikinci turu uzlaşma sağlanamadan sona erdi. Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, heyetlerle yapılan görüşmeler sonrası 45 delegelik kurulu toplamanın mümkün olmadığını söyledi

Suriye Anayasa Komitesi görüşmelerinin ikinci turu uzlaşmasız sona erdi, System.String[]

Cenevre'de yapılan Suriye Anayasa Komitesi görüşmelerinin ikinci turu uzlaşma sağlanamadan sona erdi.


Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, heyetlerle yapılan görüşmeler sonrası 45 delegelik kurulu toplamanın mümkün olmadığını ve gündem maddelerine ilişkin bir anlaşma sağlanamadığını açıkladı.

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Cenevre, Suriye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 09:26 
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