Son Dakika › Dünya › Suriye Anayasa Komitesi görüşmelerinin ikinci turu uzlaşmasız sona erdi - Son Dakika Dünya
Suriye Anayasa Komitesi görüşmelerinin ikinci turu uzlaşmasız sona erdi
6 saat önce
Cenevre'de yapılan Suriye Anayasa Komitesi görüşmelerinin ikinci turu uzlaşma sağlanamadan sona erdi. Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, heyetlerle yapılan görüşmeler sonrası 45 delegelik kurulu toplamanın mümkün olmadığını söyledi
Cenevre'de yapılan Suriye Anayasa Komitesi görüşmelerinin ikinci turu uzlaşma sağlanamadan sona erdi.
Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, heyetlerle yapılan görüşmeler sonrası 45 delegelik kurulu toplamanın mümkün olmadığını ve gündem maddelerine ilişkin bir anlaşma sağlanamadığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 09:26
İBB'de işten çıkarılan işçiler, 100 bin imza topladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, tezkeresine 10 gün kalan askere kalem hediye etti Kolarov'dan Fenebahçe yanıtı: Yorum yok Gaz miktarı 6 milyar metreküpe çıkarılacak! TANAP, Avrupa'ya bağlanıyor