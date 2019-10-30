Son Dakika Haberleri: - Suriye Anayasa Komitesi ilk kez toplandı
Son Dakika Güncel - Suriye Anayasa Komitesi ilk kez toplandı

- Suriye Anayasa Komitesi ilk kez toplandı

1 saat önce

- Suriye Anayasa Komitesi ilk kez toplandıCENEVRE - Suriye Anayasa Komitesi, İsviçre'nin Cenevre kentinde bugün ilk kez toplandı.

- Suriye Anayasa Komitesi ilk kez toplandı

CENEVRE - Suriye Anayasa Komitesi, İsviçre'nin Cenevre kentinde bugün ilk kez toplandı.

İsviçre'nin Cenevre kentinde ilki düzenlenen Suriye Anayasa Komitesi toplantısı Birleşmiş Milletler himayesinde gerçekleşti. Anayasa Komitesi'nin ilk toplantısına Suriye rejimi, muhalefet ve sivil toplum kuruluşlarından toplam 150 kişi katıldı.

Her heyetten 50 kişinin katıldığı toplantının açılış konuşmasını yapan BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, "Rejim ve muhalefetin üyeleri burada yüz yüze oturuyor. Bu tarihi bir an" dedi. "Bu salonda hepinizin bir arada oturmasının kolay olmadığını biliyorum ve buna saygı duyuyorum" diyen Pedersen, "Ancak burada yüz yüze otururken diyalog ve müzakerelere başlamak için hazır olduğunuz gerçeği, Suriyeliler için güçlü bir umut işaretidir" diye konuştu.

Rejim heyetinin eş başkanı Ahmed Kuzbari ise yaptığı konuşmada "Kaynaklarımızın gasp edilmesi, sürekli tek taraflı yaptırımların uygulanması, uluslararası meşruiyetle çelişmesinin yanı sıra tüm politik süreci de tehdit ediyor" dedi.

Muhalefet heyetinin eş başkanı Hadi el Bahra ise Suriye'nin yüzde 65'inde hasar meydana geldiğini belirterek, terörizmin terörizmle sonlandırılamayacağını, Suriye'deki zaferin karlı bir savaş değil "barış ve adalet" olacağını söyledi.

Anayasa Komitesi toplantılarının 1 Kasım Cuma gününe kadar Pedersen'in başkanlık edeceği oturumlarla devam etmesi bekleniyor.

- Suriye Anayasa Komitesi ilk kez toplandı

Cenevre, İsviçre, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 08:30 Kaynak: İHA
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