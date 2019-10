Suriye Anayasa Komitesi toplantıları sürüyor

Küçük yapı, üç listeden seçilen on beşer kişiden meydana geliyor ve anayasanın yazımından sorumlu bulunuyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Bakan Akar'dan sınırdaki askerlerimize uyarı: Her an her şey olabilir, hazırlıklı olunmalı