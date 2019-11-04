Suriye Anayasa Komitesi toplantılarında 2. etap başladı
6 saat önce
Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen'in arabuluculuğunda, Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının ikinci etabı 45 kişilik Anayasa Yazım Kurulunun toplantılarıyla BM Cenevre Ofisi'nde başladı.
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 02:10 Kaynak: AA
Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen'in arabuluculuğunda, Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının ikinci etabı 45 kişilik Anayasa Yazım Kurulunun toplantılarıyla BM Cenevre Ofisi'nde başladı.
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