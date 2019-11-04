Son Dakika Haberleri: Suriye Anayasa Komitesi toplantılarında 2. etap başladı
Son Dakika Güncel Suriye Anayasa Komitesi toplantılarında 2. etap başladı

Suriye Anayasa Komitesi toplantılarında 2. etap başladı

6 saat önce

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen'in arabuluculuğunda, Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının ikinci etabı 45 kişilik Anayasa Yazım Kurulunun toplantılarıyla BM Cenevre Ofisi'nde başladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen'in arabuluculuğunda, Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının ikinci etabı 45 kişilik Anayasa Yazım Kurulunun toplantılarıyla BM Cenevre Ofisi'nde başladı.

Suriye Anayasa Komitesi toplantılarında 2. etap başladı

Birleşmiş Milletler, Cenevre, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 02:10 Kaynak: AA
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