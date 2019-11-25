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Suriye Anayasa Komitesi toplantılarında 2. tur (2)
6 saat önce
Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının ikinci turu, 45 kişilik yazım kurulunun ilk oturumuyla başladı. Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 08:14 Kaynak: AA
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