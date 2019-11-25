Son Dakika Haberleri: Suriye Anayasa Komitesi toplantılarında 2. tur (2)
Son Dakika Güncel Suriye Anayasa Komitesi toplantılarında 2. tur (2) - Son Dakika

Suriye Anayasa Komitesi toplantılarında 2. tur (2)

6 saat önce

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının ikinci turu, 45 kişilik yazım kurulunun ilk oturumuyla başladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının ikinci turu, 45 kişilik yazım kurulunun ilk oturumuyla başladı.

Suriye Anayasa Komitesi toplantılarında 2. tur (2)

Birleşmiş Milletler, Cenevre, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 08:14 Kaynak: AA
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