Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının 7. turu başladı - Son Dakika
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Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının 7. turu başladı

21.03.2022 12:38
Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının 7. turu başladı

Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının 7. turu, İsviçre'nin Cenevre kentinde, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen başkanlığında başladı.

Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının 7. turu, İsviçre'nin Cenevre kentinde, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen başkanlığında başladı.

Beşşar Esed rejimi, sivil toplum kuruluşları ve Suriye muhalefeti temsilcilerinin her birinden 15'er kişiden oluşan anayasanın yazımından sorumlu "Küçük Grup" üyeleri Cenevre'de yeniden bir araya geldi.

BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen'in Sözcüsü Jennifer Fenton, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 7. tur toplantılarının TSİ 12.00'de başladığını bildirdi.

Öte yandan, 7. tur görüşmeleri önceki turların aksine BM Cenevre Ofisi yerine Intercontinental Hotel'de gerçekleşiyor.

Pedersen, dün düzenlediği basın toplantısında Suriye Anayasa Komitesi görüşmelerinin 7. turunda tarafların 4 madde üzerine müzakerelerde bulunacağını açıklamıştı.

Görüşmelerde tartışılacak maddelerin "devlet yönetiminin esasları", "devletin kimliği", "ülkenin sembolleri" ve "devlet makamlarının yapısı ve işlevi" olduğunu aktaran Pedersen, tarafların her gün bir madde üzerinde görüşeceğini bildirmişti.

BM Suriye Anayasa Komitesi görüşmelerinin 7. turu 25 Mart'ta sona erecek. Görüşmelerin ardından taraflar basın toplantısı düzenleyecek.

6. turda rejim heyeti uzlaşmaz tavrını sürdürmüştü

BM Cenevre Ofisi'nde 18-22 Ekim 2021'de gerçekleşen Komitenin 6. tur görüşmelerinde, Esed rejimini temsil eden heyetin eş başkanı hukukçu Ahmed Kuzbari ile muhaliflerin eş başkanı Hadi el Bahra ilk kez aynı masada karşılıklı oturmuştu.

Buna rağmen rejim heyeti, daha önceki turlardaki uzlaşmaz tavrını devam ettirmişti.

Pedersen, 6. turun da başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından "büyük bir hayal kırıklığı" yaşadığını belirtmiş ve ilk kez isim vererek Esed rejimini suçlamıştı.

Suriye Anayasa Komitesi

Suriye Anayasa Komitesi, büyük ve küçük olmak üzere iki yapıdan oluşuyor.

Büyük yapı, komite üyelerinin tümünü kapsıyor ve rejim, muhalefet heyeti, sivil toplum temsilcileri olmak üzere 3 gruptan oluşuyor.

Küçük yapı ise 3 listeden seçilen 15'er kişiden meydana geliyor ve anayasanın yazımından sorumlu bulunuyor.

45 kişilik yazım kurulunun hazırladığı taslakları, 150 kişilik büyük yapının onaylaması, karar alınması için ise üyelerin en az yüzde 75'inin "evet" oyu vermesi gerekiyor.

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Birleşmiş Milletler, İsviçre, Anayasa, Suriye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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