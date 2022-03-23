Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının 7. turu devam ediyor - Son Dakika
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Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının 7. turu devam ediyor

23.03.2022 21:02
Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının 7. turu devam ediyor

İsviçre'nin Cenevre kentinde, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen başkanlığındaki Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının 7. tur oturumları, üçüncü gününde sürüyor.

İsviçre'nin Cenevre kentinde, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen başkanlığındaki Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının 7. tur oturumları, üçüncü gününde sürüyor.

Beşşar Esed rejimi, sivil toplum kuruluşları ve Suriye muhalefeti temsilcilerinin her birinden 15'er kişiden oluşan anayasanın yazımından sorumlu "Küçük Grup" üyeleri, TSİ 12.00'de Cenevre'deki Intercontinental Oteli'nde bir araya geldi.

İki oturumun yapıldığı ve anayasada "devlet sembolleri" üzerine tarafların müzakere ettiği toplantı, TSİ 18.00'de sona erdi.

AA muhabirine konuşan kaynaklar, üçüncü gün oturumlarının düne nazaran daha sakin geçtiğini aktardı.

Yarınki toplantıda "devlet makamlarının yapısı ve işlevi" konusunun müzakere edilmesi bekleniyor.

25 Mart'a kadar sürecek toplantıların sonunda delegeler BM'nin Cenevre ofisinde basın toplantısı düzenleyecek.

6. turda anlaşma sağlanamamıştı

BM Cenevre Ofisi'nde 18-22 Ekim 2021'de gerçekleşen Komitenin 6. tur görüşmelerinde, Esed rejimini temsil eden heyetin eş başkanı hukukçu Ahmed Kuzbari ile muhaliflerin eş başkanı Hadi el Bahra, ilk kez aynı masada karşılıklı oturmuştu.

Buna rağmen rejim heyeti, daha önceki turlardaki uzlaşmaz tavrını devam ettirmişti.

Pedersen, 6. turun da başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından "büyük bir hayal kırıklığı" yaşadığını belirtmiş ve ilk kez isim vererek Esed rejimini suçlamıştı.

Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının 7. turu devam ediyor
Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının 7. turu devam ediyor
Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının 7. turu devam ediyor
Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının 7. turu devam ediyor

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Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının 7. turunda ilk gün sona erdi Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının 7. turunda ilk gün sona erdi

Birleşmiş Milletler, İsviçre, Anayasa, Suriye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının 7. turu devam ediyor - Son Dakika


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