Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının 7. turunda ilk gün sona erdi - Son Dakika

İsviçre'nin Cenevre kentinde başlayan Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının 7. turunun ilk gününde muhalifler, "devlet yönetiminin esasları" ilkesine ilişkin anayasa taslağını Birleşmiş Milletlere (BM) sundu.

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen başkanlığında devam eden toplantılarda, ilk günde 2 oturum yapıldı.

Esed rejimi, sivil toplum kuruluşları (STK) ve Suriye muhalefeti temsilcilerinin her birinden 15'er kişiden oluşan anayasanın yazımından sorumlu "Küçük Grup" üyelerinin katıldığı toplantılar, TSİ 18.00'de sona erdi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, muhalifler ilk günde "devlet yönetiminin esasları" ilkesine ilişkin anayasa taslağını Pedersen'u sundu.

Daha önce 6 turda da uzlaşmaz bir tavır sergileyen Beşşar Esed rejimini temsil eden heyetin ise olumsuz tavrını bu turda da sürdürdüğü belirtildi.

Görüşmeler, 25 Mart'ta sona erecek

7. tur görüşmeleri önceki turların aksine BM Cenevre Ofisi yerine Intercontinental Hotel'de gerçekleşiyor.

Pedersen, dün düzenlediği basın toplantısında, Suriye Anayasa Komitesi görüşmelerinin 7. turunda tarafların 4 madde üzerine müzakerelerde bulunacağını açıklamıştı.

Görüşmelerde tartışılacak maddelerin "devlet yönetiminin esasları", "devletin kimliği", "ülkenin sembolleri" ve "devlet makamlarının yapısı ve işlevi" olduğunu aktaran Pedersen, tarafların her gün bir madde üzerinde görüşeceğini bildirmişti.

BM Suriye Anayasa Komitesi görüşmelerinin 7. turu, 25 Mart'ta sona erecek. Görüşmelerin ardından taraflar, basın toplantısı düzenleyecek.

6. turda rejim heyeti uzlaşmaz tavrını sürdürmüştü

BM Cenevre Ofisi'nde 18-22 Ekim 2021'de gerçekleşen Komitenin 6. tur görüşmelerinde, Esed rejimini temsil eden heyetin eş başkanı hukukçu Ahmed Kuzbari ile muhaliflerin eş başkanı Hadi el Bahra ilk kez aynı masada karşılıklı oturmuştu. Buna rağmen rejim heyeti, daha önceki turlardaki uzlaşmaz tavrını devam ettirmişti.

Pedersen, 6. turun da başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından "büyük bir hayal kırıklığı" yaşadığını belirtmiş ve ilk kez isim vererek Esed rejimini suçlamıştı.

Suriye Anayasa Komitesi

Suriye Anayasa Komitesi, büyük ve küçük olmak üzere iki yapıdan oluşuyor.

Büyük yapı, komite üyelerinin tümünü kapsıyor ve rejim, muhalefet heyeti, sivil toplum temsilcileri olmak üzere 3 gruptan oluşuyor.

Küçük yapı ise 3 listeden seçilen 15'er kişiden meydana geliyor ve anayasanın yazımından sorumlu bulunuyor.

45 kişilik yazım kurulunun hazırladığı taslakları, 150 kişilik büyük yapının onaylaması, karar alınması için ise üyelerin en az yüzde 75'inin "evet" oyu vermesi gerekiyor.