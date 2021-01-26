Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının beşinci turu devam ediyor - Son Dakika

Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının beşinci turu devam ediyor

26.01.2021 20:51
Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının beşinci turu devam ediyor, System.String[]

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde başlayan Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının beşinci turunun ikinci gününde, muhaliflerin "yapıcı tavrının" sürdüğü bildirildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde başlayan Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının beşinci turunun ikinci gününde, muhaliflerin "yapıcı tavrının" sürdüğü bildirildi.

Beşşar Esed rejimi, sivil toplum kuruluşları ve Suriye muhalefeti temsilcilerinin her birinden 15'er kişiden oluşan anayasanın "Küçük Grup" üyeleri, Cenevre'de yeniden bir araya geldi.

İki oturum halinde yapılan ikinci gün toplantıları Türkiye saatiyle 18.15'te sona erdi.

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen'in başkanlık ettiği toplantılarının ardından taraflar herhangi bir açıklama yapmadı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, rejim heyetinin gündem dışına çıkma hamlelerine karşın Suriyeli muhalifler toplantılarda "yapıcı tavrını" sürdürüyor.

Kaynaklar, muhaliflerin, toplantılarda daha önce üzerinde mutabık kalınan "iş tanımı ve temel iç tüzük doğrultusunda anayasanın temel ilkeleri" gündemine bağlı kaldığını kaydetti.

Esed rejimini temsil eden üyeler, özellikle komitenin ilk turlarında gündem dışına çıkarak uzlaşmaz tavır sergilemişti.

Toplantılarda muhaliflerin eş başkanlığını eski Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Hadi el Bahra, rejimin eş başkanlığını ise önceki anayasayı hazırlayan komitede de yer alan hukukçu Ahmed Kuzbari yürütüyor.

Beşinci tur cuma sona erecek

Muhaliflerin eş başkanı Bahra, görüşmelere ilişkin bugün yaptığı yazılı açıklamada, Esed rejimini temsil eden heyeti eleştirmişti.

Bahra, "Bu turun en önemli özelliği, tüm tarafların anayasa sürecine karşı tutumunu uluslararası kamuoyuna gösterecek olmasıdır. Sürecin ilerlemesini engelleyen, yoluna engeller koyan ve görevini tamamlamasını engelleyen tarafları en kısa zamanda gösterecektir. Anayasa Komitesi ihtisas alanını uygulamaya koymazsa ve kısa süre içerisinde somut neticeler alınmazsa sürecin devam etmesi mümkün olmaz." uyarısında bulunmuştu.

Suriye Anayasa Komitesi beşinci tur görüşmeleri, cuma günü sona erecek.

Aynı gün basın toplantısı düzenleyecek BM Özel Temsilcisi Pedersen'in bir sonraki turun tarihi ve gündemine ilişkin bilgi vermesi bekleniyor.

Pedersen, 22 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında, taraflara artık anayasayı yazmaya bir yerden başlamaları çağrısında bulunmuştu.

Birleşmiş Milletler, Beşşar Esed, Anayasa, Suriye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının beşinci turu devam ediyor - Son Dakika


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