Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının beşinci turu sürüyor - Son Dakika

Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının beşinci turu sürüyor

28.01.2021 13:09
Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının beşinci turu sürüyor, System.String[]

Suriye Anayasa Komitesinin 45 kişilik yazım kurulunun beşinci tur toplantıları, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde devam ediyor.

Suriye Anayasa Komitesinin 45 kişilik yazım kurulunun beşinci tur toplantıları, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde devam ediyor.

Esed rejimi, sivil toplum kuruluşları ve Suriye muhalefeti temsilcilerinin her birinden 15'er kişiden oluşan anayasanın yazımından sorumlu "küçük grup" üyeleri, Cenevre'de bir araya geldi.

Türkiye saatiyle 12.00'de başlayan komitenin dördüncü gün oturumlarına BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen başkanlık ediyor.

Suriyeli muhalifler, ülkenin geleceğinde önemli rol oynayacak yeni anayasaya ilişkin ilk somut adımı attı.

Muhalifler, anayasanın ilk faslındaki 10 temel ilkenin yazımını tamamlayıp Komiteye sundu.

Esed rejimini temsil eden heyetin ise toplantılarda gündem dışına çıkarak uzlaşmaz tavırlarını sürdürdüğü öğrenildi.

Toplantılarda muhaliflerin eş başkanlığını eski Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Hadi el Bahra, rejimin eş başkanlığını ise önceki anayasayı hazırlayan komitede de yer alan hukukçu Ahmed Kuzbari yürütüyor.

Basına kapalı yapılan Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının beşinci tur görüşmeleri yarın sona erecek.

Aynı gün basın toplantısı düzenleyecek Pedersen'in bir sonraki turun tarihi ve gündemine ilişkin bilgi vermesi bekleniyor.

Pedersen, 22 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında taraflara artık anayasayı yazmaya bir yerden başlamaları çağrısında bulunmuştu.

Suriye Anayasa Komitesinin yapısı

Suriye Anayasa Komitesi, büyük ve küçük olmak üzere iki gruptan meydana geliyor.

Büyük grup, komite üyelerinin tümünü kapsıyor ve rejim, muhalefet heyeti, sivil toplum temsilcileri olmak üzere üç gruptan oluşuyor.

Üç listeden seçilen 15'er kişiden meydana getirilen küçük grubun ise anayasanın yazımında sorumluluğu bulunuyor.

45 kişilik yazım kurulunun hazırladığı taslakları, 150 kişilik büyük grubun onaylaması ve karar alınması için de üyelerin en az yüzde 75'inin "evet" oyu vermesi gerekiyor.

Komitenin iki eş başkana sahip olması dikkati çekiyor.

Birleşmiş Milletler, Türkiye, Anayasa, Suriye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının beşinci turu sürüyor - Son Dakika


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