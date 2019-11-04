Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının ikinci turu başladı

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının ikinci turu, 45 kişilik yazım kurulunun ilk toplantısıyla başladı.

Türkiye saatiyle 14.30 sularında başlayan komitenin üçüncü günü oturumları, 17.00'de sona erdi.

Toplantılara başkanlık eden BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen ve Suriye rejim heyeti toplantı sonunda açıklama yapmadı.

Anayasa Komitesi'nin muhalif Eş Başkanı Hadi el Bahra ise gazetecilere yaptığı açıklamada olumlu mesajlar verdi.

Bahra, bugün yapılan toplantının iyi geçtiğini belirterek, yeni anayasanın oluşumuna ilişkin izlenecek metot ve toplantı gündemi hakkında yazım kurulundaki tüm tarafların konsensüse vardığını aktardı.

1920'den bu yana Suriye'deki tüm anayasaların masaya yatırılacağını belirten Bahra, yeni bir taslak oluşturucakları bilgisini paylaştı.

Bahra, toplantılarda Suriye'deki geçmiş anayasaları ve mevcut ile gelecekteki ihtiyaçları ele alacaklarına dikkat çekerek, "Bu, Suriye halkı için en önemli konudur. Yaşayan her vatandaşı ilgilendiriyor." diye konuştu.

Suriye'deki tutukluların serbest bırakılma çağrılarına ilişkin bir soru üzerine Bahra, "Suriye'nin tamamında genel bir ateşkes ve tutukluların serbest bırakılması arayışındayız. Fakat bu konu Anayasa Komitesi'nin ana işi değildir." ifadelerini kullandı.

Bahra, hafta sonuna kadar yapacakları toplantılarda, 45 kişilik yazım kurulunun bir sonraki turdaki gündem maddelerini de belirleyeceklerini kaydetti.

Komitesi toplantılarının ilk bölümü cuma sona ermişti

BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, 150 üyenin katılımıyla geçen çarşamba günü başlayan ve cuma günü sona eren Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının ilk bölümünün ardından yaptığı açıklamada, "Bugün toplantıya son vermeden önce, anayasa yazım kurulunun 45 üyesi konusunda anlaşmaya vardık. 45 kişilik kurul pazartesi burada toplanacak. Dolayısıyla pazartesi günü çalışmalar devam edecek." diye konuşmuştu.

Komitenin yapısı

Suriye Anayasa Komitesi, büyük ve küçük olmak üzere iki yapıdan oluşuyor. Büyük yapı, komite üyelerinin tümünü kapsıyor ve rejim, muhalefet heyeti, sivil toplum temsilcileri olmak üzere üç gruptan oluşuyor. Küçük yapı ise üç listeden seçilen 15'er kişiden meydana geliyor ve anayasanın yazımından sorumlu bulunuyor.

45 kişilik yazım kurulunun hazırladığı taslakları, 150 kişilik büyük yapının onaylaması, karar alınması için ise üyelerin en az yüzde 75'inin "evet" oyu gerekiyor.

Komitenin yapısıyla ilgili en dikkati çeken husus ise iki eş başkana sahip olması. Muhaliflerin eş başkanlığını Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) eski başkanı Bahra, rejimin eş başkanlığını ise önceki anayasayı hazırlayan komitede de yer alan hukukçu Ahmed Kuzbari yürütüyor.