Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının üçüncü turu başladı - Son Dakika

Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının üçüncü turu başladı

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının üçüncü turu, 45 kişilik yazım kurulunun ilk toplantısıyla başladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının üçüncü turu, 45 kişilik yazım kurulunun ilk toplantısıyla başladı.

Beşşar Esed rejimi, sivil toplum kuruluşları ve Suriye muhalefeti temsilcilerinden oluşan ve 15'er kişiden meydana gelen anayasanın yazımından sorumlu "küçük grup" üyeleri 9 ay gibi uzun bir aradan sonra Cenevre'de yeniden bir araya geldi.

Türkiye saatiyle 12.00'da başlayan komitenin ilk gün oturumlarına BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen başkanlık ediyor.

Heyetler BM Cenevre Ofisi'ne girişte açıklama yapmadı.

Pedersen'in Sözcüsü Jennifer Fenton ise gazetecilere, "Tüm heyetler giriş yaptı." demekle yetindi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında toplantılar, mesafenin korunması için BM'nin en büyük salonlarından tarihi Assembly Hall'de gerçekleşiyor.

Toplantılarda muhaliflerin eş başkanlığını eski Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Hadi el Bahra, rejimin eş başkanlığını ise önceki anayasayı hazırlayan komitede de yer alan hukukçu Ahmed Kuzbari yürütüyor.

Anayasa Komitesi'nin üçüncü tur görüşmeleri kapsamında Türkiye, Rusya, İran ve ABD gibi ülkelerden de temsilciler Cenevre'ye geldi.

BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, cuma günü düzenlediği basın toplantısında bu ülke temsilcileriyle de bir araya geleceğini belirtmişti.

Özel Temsilci ayrıca, 3. tur görüşmelerinden kimsenin bir "mucize" veya "dönüm noktası" beklememesi gerektiğini belirterek, "Bu, uzun ve zahmetli bir süreç." ifadesini kullanmıştı.

Görüşmelerin cuma gününe kadar sürmesi bekleniyor.

Suriye Anayasa Komitesi toplantıları

Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının ilk turu, iki kademeli düzenlenmişti.

150 üyenin katılımıyla 30 Ekim'de başlayan ve 1 Kasım'da sona eren açılış toplantılarının ardından 45 kişilik yazım kurulu, 3-8 Kasım'da BM Cenevre Ofisinde yoğun müzakereler gerçekleştirmişti.

Komitenin, İsviçre'nin Cenevre kentinde 25-29 Kasım'da gerçekleşen 2. tur görüşmeleri, rejimi temsil eden heyetin uzlaşmaz tavrı nedeniyle 45 kişilik yazım kurulu bir araya gelemeden sona ermişti.

Suriye Anayasa Komitesinin yapısı

Suriye Anayasa Komitesi, büyük ve küçük olmak üzere iki yapıdan oluşuyor.

Büyük yapı, komite üyelerinin tümünü kapsıyor ve rejim, muhalefet heyeti, sivil toplum temsilcileri olmak üzere 3 gruptan oluşuyor.

Küçük yapı ise 3 listeden seçilen 15'er kişiden meydana geliyor ve anayasanın yazımından sorumlu bulunuyor.

45 kişilik yazım kurulunun hazırladığı taslakları, 150 kişilik büyük yapının onaylaması, karar alınması için ise üyelerin en az yüzde 75'inin "evet" oyu vermesi gerekiyor.

Komitenin yapısıyla ilgili en dikkati çeken husus ise iki eş başkana sahip olması.

Muhaliflerin eş başkanlığını eski Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Hadi el Bahra, rejimin eş başkanlığını ise önceki anayasayı hazırlayan komitede de yer alan hukukçu Ahmed Kuzbari yürütüyor.

Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının üçüncü turu başladı

Birleşmiş Milletler, Cenevre, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2020 12:59

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının üçüncü turu başladı - Son Dakika
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