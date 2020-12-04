Suriye Anayasa Komitesinde muhaliflerin eş başkanı Bahra: "4.'üncü tur olumlu atmosferde geçti" - Son Dakika

Suriye Anayasa Komitesinde muhaliflerin eş başkanı Bahra: "4.'üncü tur olumlu atmosferde geçti"

04.12.2020 21:53
Suriye Anayasa Komitesinde muhaliflerin eş başkanı Bahra:

İsviçre'nin Cenevre kentinde sona eren Suriye Anayasa Komitesi 4. tur toplantılarında, muhaliflerin eş başkanlığını yürüten Hadi el Bahra, toplantıların olumlu bir atmosferde geçtiğini söyledi.

İsviçre'nin Cenevre kentinde sona eren Suriye Anayasa Komitesi 4. tur toplantılarında, muhaliflerin eş başkanlığını yürüten Hadi el Bahra, toplantıların olumlu bir atmosferde geçtiğini söyledi.

BM Cenevre Ofisinde 30 Kasım'da başlayan Suriye Anayasa Komitesi 4. tur toplantıları sona erdi.

Görüşmelere ilişkin Anayasa Komitesindeki Beşşar Esed rejiminin eş başkanlığını yürüten hukukçu Ahmed Kuzbari ve muhaliflerin eş başkanı Hadi el Bahra, birer basın toplantısı düzenledi.

"Bu tur bizim için olumlu geçti ve önemli müdahalelerimiz oldu" ifadesini kullanan Kuzbari, muhalif eş başkan Bahra'yı "protokol kurallarını" ihlal etmekle suçladı ancak ayrıntıya girmedi.

Bahra ise toplantılarda yaşanan bazı gerginliklerin normal olduğuna işaret ederek, "Genel olarak olumlu bir atmosfer vardı. Bildiğiniz ve söylendiği gibi, atmosfer bazen biraz sıcaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantılarda eşit vatandaşlık, özgürlükler, kuvvetler ayrılığı ve yargı bağımsızlığı gibi anayasanın temel ilkelerine ilişkin bir dizi belge sunduklarını aktaran Bahra, ayrıca mülteciler ve Suriye'de yerinden edilmiş kişilere ilişkin de belgeler sunduklarını belirtti.

Bahra, "Tüm bu unsurlar milyonlarca Suriyeliyi yakından ilgilendiriyor." dedi.

Kuzbari'nin kendisini "protokol kurallarını" ihlal etmekle suçlamasına tepki gösteren Bahra, muhaliflerin toplantılarda son derece profesyonel ve kurallara uygun hareket ettiklerinin altını çizdi.

Suriye Anayasa Komitesi 5'inci turu 25-29 Ocak 2021'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını engel olmaz ise yine BM Cenevre Ofisinde gerçekleştirilecek.

Suriye Anayasa Komitesinin yapısı

Suriye Anayasa Komitesi, büyük ve küçük olmak üzere iki yapıdan oluşuyor. Büyük yapı, komite üyelerinin tümünü kapsıyor ve rejim, muhalefet heyeti, sivil toplum temsilcileri olmak üzere 3 gruptan oluşuyor. Küçük yapı ise 3 listeden seçilen 15'er kişiden meydana geliyor ve anayasanın yazımından sorumlu bulunuyor.

45 kişilik yazım kurulunun hazırladığı taslakları, 150 kişilik büyük yapının onaylaması, karar alınması için ise üyelerin en az yüzde 75'inin "evet" oyu vermesi gerekiyor. Komitenin yapısıyla ilgili en dikkati çeken husus ise iki eş başkana sahip olması.

Muhaliflerin eş başkanlığını eski Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Hadi el Bahra, rejimin eş başkanlığını ise önceki anayasayı hazırlayan komitede de yer alan hukukçu Ahmed Kuzbari yürütüyor.

İsviçre, Cenevre, Anayasa, Suriye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suriye Anayasa Komitesinde muhaliflerin eş başkanı Bahra: '4.'üncü tur olumlu atmosferde geçti' - Son Dakika


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