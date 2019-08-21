Son Dakika Haberleri: "Suriye Anayasa Komitesinin oluşturulması önemli"
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"Suriye Anayasa Komitesinin oluşturulması önemli"

1 saat önce

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye Anayasa Komitesinin oluşturulmasına ilişkin, "Anaysa Komitesinin oluşturulması, Suriye krizinin çözülmesi konusunda önemli bir aşama olacak.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye Anayasa Komitesinin oluşturulmasına ilişkin, "Anaysa Komitesinin oluşturulması, Suriye krizinin çözülmesi konusunda önemli bir aşama olacak. Bu, Suriye'nin geleceğiyle ilgili müzakerelerin başlatılmasını sağlayacak." dedi.

Lavrov ile Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, başkent Moskova'da yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Suriye Anayasa Komitesinin oluşturulmasına değinen Lavrov, "Anaysa Komitesinin oluşturulması, Suriye krizinin çözülmesi konusunda önemli bir aşama olacak. Bu, Suriye'nin geleceğiyle ilgili müzakerelerin başlatılmasını sağlayacak." diye konuştu.

Lavrov, ABD'nin, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF) kapsamında yasaklı orta ölçekli seyir füzesi denemesini değerlendirerek "Bu, silah yarışına yol açarak stratejik istikrarın mimarisini bozabilir. Stratejik istikrarın sağlanması konusunu Avrupa ve NATO ülkeleriyle görüşmeye hazırız." ifadelerini kullandı.

Almanya Dışişleri Bakanı Maas da İdlib'deki durumu yakından takip ettiklerini dile getirerek "İdlib'de sivillerin korunması önem teşkil ediyor. Rusya, etkisinden istifade ederek Şam rejimine itidal çağrısında bulunabilir." dedi.

Maas, Suriye krizine çözüm bulmak amacıyla Suriye Anayasa Komitesinin gelecek haftalarda oluşturulacağını söyledi.

Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 09:42 Kaynak: AA
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