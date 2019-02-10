Son Dakika Haberleri: Suriye Anlaşmazlığının Lübnan Ekonomisini Etkilemesini İstemiyorum"

Suriye Anlaşmazlığının Lübnan Ekonomisini Etkilemesini İstemiyorum"

1 saat önce

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, "Lübnanlı partilerin, Suriye'deki savaşa katılmalarından memnun olmadığımız doğru ancak bu anlaşmazlığın, Lübnan ekonomisini etkilemesini istemiyorum.

Suriye Anlaşmazlığının Lübnan Ekonomisini Etkilemesini İstemiyorum
Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, "Lübnanlı partilerin, Suriye'deki savaşa katılmalarından memnun olmadığımız doğru ancak bu anlaşmazlığın, Lübnan ekonomisini etkilemesini istemiyorum." dedi.

Hariri, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Dünya Hükümetler Zirvesi çalışmaları kapsamında düzenlenen bir paneldeki konuşmasında, Hizbullah'ın Suriye'de yıllardan beri rejim güçleri safında savaşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Lübnanlı partilerin Suriye'deki savaşa katılmalarından memnun olmadığımız doğru ancak bu anlaşmazlığın, Lübnan ekonomisini etkilemesini istemiyorum." diyen Hariri, Lübnan'da bazı reformların yapılmasıyla yatırımcıların önünün açılacağına işaret etti. Hariri, "Lübnan'da, bölgesel durumların iç ekonomiyi etkilememesi için karar aldık. Siyaset ile ekonomiyi birbirinden ayırma kararı aldık." ifadesini kullandı.

Lübnan'daki Filistin ve Suriyeli mülteciler konusuna da değinen Hariri, ülkedeki tüm sorunların arkasında mültecileri aramanın "kendini kandırma" olacağını belirtti.

Hariri, şartlar düzelince ülkelerine dönecek olan mültecilerin yatırım için istihdam edilebileceğine dikkati çekti.

Lübnan'da resmi rakamlara göre yaklaşık 1,5 milyon Suriyeli sığınmacının yaşadığı belirtilirken, Birleşmiş Milletler verilerine göre ise bu sayı 1 milyonun altında bulunuyor.

Lübnanlı yetkililer, geçen yıldan beri Suriyeli mültecilere gönüllü olarak ülkelerine dönmeleri çağrısı yapıyor. Yetkililer, mültecilerin ülkedeki sınırlı kaynaklara baskı yaptığını ve uluslararası toplumun mülteciler konusunda desteğinin eksik olduğunu belirtiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 08:08 Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Suriye, Lübnan, Güncel
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