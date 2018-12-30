Son Dakika Haberleri: Suriye Askeri Muhalefetinden Sudan ve Bae'ye Tepki

Suriye Askeri Muhalefetinden Sudan ve Bae'ye Tepki

1 saat önce

Suriye'nin İdlib kentinde faaliyet gösteren Özgür Suriye Ordusu bileşenlerinden "Ulusal Özgürleştirme Cephesi", Esed rejimi ile ilişkiler kuran Sudan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) tepki gösterdi.

Suriye Askeri Muhalefetinden Sudan ve Bae'ye Tepki, System.String[]
Suriye'nin İdlib kentinde faaliyet gösteren Özgür Suriye Ordusu bileşenlerinden "Ulusal Özgürleştirme Cephesi", Esed rejimi ile ilişkiler kuran Sudan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) tepki gösterdi.

Ulusal Özgürleştirme Cephesi, sosyal medya Telegram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, bazı Arap ülkelerinin, diplomatik ilişkiler kurarak Esed rejimini uluslararası muhatap haline getirme çabalarını kınadı.

Açıklamada, "Normalleşme süreci, Arap ülkelerinin, Doğu Guta ve güneyden vazgeçmesiyle başladı. Ulusal Özgürleştirme Cephesi olarak, en şiddetli cümlelerle bu tehlikeli adımı kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir'inin bu ay içinde Esed rejimine gerçekleştirdiği ziyaretin eleştirildiği açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkent Şam'da elçilik açması da kınandı.

Açıklamada, Suriye halkına destek verme çağrısı yapılırken Esed rejimine sağlanan desteğin durdurulması gerektiği vurgulandı.

Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir'in, 17 Aralık'ta Esed rejimini başkent Şam'da ziyaret etmesinden sonra Birleşik Arap Emirlikleri de (BAE) 27 Aralık'ta Şam'da elçilik açma kararı almıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 12:19 Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Suriye, Sudan, Dünya
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