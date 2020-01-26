Suriye azez'de bomba yüklü kamyonetle düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü - Son Dakika

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Suriye azez'de bomba yüklü kamyonetle düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü
6 saat önce
SURİYE Azez'de bomba yüklü kamyonetle düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 06:58 Kaynak: DHA
SURİYE Azez'de bomba yüklü kamyonetle düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü
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