Suriye azez'de bomba yüklü kamyonetle düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Suriye azez'de bomba yüklü kamyonetle düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü - Son Dakika

Suriye azez'de bomba yüklü kamyonetle düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü

6 saat önce

SURİYE Azez'de bomba yüklü kamyonetle düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü (2)

SURİYE Azez'de bomba yüklü kamyonetle düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü (2)

Suriye azez'de bomba yüklü kamyonetle düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü

Azez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 08:20 Kaynak: DHA
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