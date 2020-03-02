Suriye azez'de mehmetçiğe destek mitingi - Son Dakika
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Suriye azez'de mehmetçiğe destek mitingi

6 saat önce

Azez'de Mehmetçiğe destek mitingiSURİYE'nin İdlib kentinde Bahar Kalkanı Harekatı'nı yürüten Türk Silahlı Kuvvetleri'ne destek için Kilis'in karşısındaki Azez ilçesinde miting düzenlendi.

Azez'de Mehmetçiğe destek mitingi

SURİYE'nin İdlib kentinde Bahar Kalkanı Harekatı'nı yürüten Türk Silahlı Kuvvetleri'ne destek için Kilis'in karşısındaki Azez ilçesinde miting düzenlendi. Ellerinde Türk bayraklarıyla bir araya gelen Azezliler, rejime lanet okudu.

İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü Bahar Kalkanı Herakatı'nı yürüten Mehmetçiğe destek için Azez'de miting düzenlendi. Sabah saatlerinden itibaren ellerinde Türk ve Suriye Milli Ordusu bayraklarıyla Azez Kardeşlik Meydanı'na yürüyen kalabalık, ilahiler ve marşlar söyleyerek Mehmetçiğe destek verdi. Rejim karşıtı sloganlar atan kalabalık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı bulunan posterleri alanda dolaştırdı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Hasan DÖNMEZ- İbrahim KÖRDEMİRCİ- Kadir GÜNEŞ/AZEZ (Suriye), (DHA)

Suriye azez'de mehmetçiğe destek mitingi

Bahar Kalkanı Harekatı, İdlib, Azez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 05:33 Kaynak: DHA
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