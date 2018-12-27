Son Dakika Haberleri: Suriye: Birleşik Arap Emirlikleri, Şam Büyükelçiliği'ni Bugün Yeniden Açacak
BBC

Suriye: Birleşik Arap Emirlikleri, Şam Büyükelçiliği'ni Bugün Yeniden Açacak

2 saat önce

Suriye Enformasyon Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Şam'daki büyükelçiliğini bugün yeniden açacağını açıkladı.

Suriye: Birleşik Arap Emirlikleri, Şam Büyükelçiliği'ni Bugün Yeniden Açacak, System.String[]
Suriye Enformasyon Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Şam'daki büyükelçiliğini bugün yeniden açacağını açıkladı.

BAE yetkilileri henüz haberi doğrulamadı.

Suriyeli yetkililerden ise gazetecilere daha önce bugün yerel saatle 13: 30'da Ebu Rummaneh bölgesindeki büyükelçilik binasında yapılacak açılış töreni için davet gönderilmişti.

BAE'nin Şam Büyükelçiliği 2011'in ilk aylarında iç savaş nedeniyle kapatılmıştı.

Büyükelçilik yeniden açılırsa, bu Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad için önemli bir diplomatik destek anlamına gelecek.

BAE, Suriye'de 2011'de başlayan iç savaşta Suudi Arabistan gibi diğer Arap ülkeleri kadar yoğun olmasa da muhalifleri destekliyordu.

8. yılına giren iç savaşta Suriye ordusu ülkenin büyük bölümünde kontrolü yeniden sağladı.

Sudan lideri El Beşir, Şam'a gitmişti

Ay başında da Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir Şam'ı ziyaret etmiş ve savaşın başlamasından bu yana Suriye'yi ziyaret eden ilk Arap lider olmuştu.

Arap Birliği, 2011'de Suriye'nin üyeliğini askıya almıştı.

Arap Parlamentosu ise ay başında bu kararın geri alınması çağrısında bulunmuştu.
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 03:16 

Birleşik Arap Emirlikleri, Şam, Suriye, Dünya
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