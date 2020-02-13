Suriye bombardıman idlib kırsalını harabeye çevirdi-2 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Suriye bombardıman idlib kırsalını harabeye çevirdi-2 - Son Dakika

Suriye bombardıman idlib kırsalını harabeye çevirdi-2

6 saat önce

SURİYE Bombardıman İdlib kırsalını harabeye çevirdi-2 (YENİDEN)

SURİYE Bombardıman İdlib kırsalını harabeye çevirdi-2 (YENİDEN)

Suriye bombardıman idlib kırsalını harabeye çevirdi-2

İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 03:32 Kaynak: DHA
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