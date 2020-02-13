Suriye bombardıman idlib kırsalını harabeye çevirdi-2 - Son Dakika

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Suriye bombardıman idlib kırsalını harabeye çevirdi-2
6 saat önce
SURİYE Bombardıman İdlib kırsalını harabeye çevirdi-2 (YENİDEN)
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 03:32 Kaynak: DHA
SURİYE Bombardıman İdlib kırsalını harabeye çevirdi-2 (YENİDEN)
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