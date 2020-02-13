Suriye bombardıman idlib kırsalını harabeye çevirdi-ek- - Son Dakika
Son Dakika Güncel Suriye bombardıman idlib kırsalını harabeye çevirdi-ek- - Son Dakika

Suriye bombardıman idlib kırsalını harabeye çevirdi-ek-

7 saat önce

SURİYE Bombardıman İdlib kırsalını harabeye çevirdi-EK-(YENİDEN)

SURİYE Bombardıman İdlib kırsalını harabeye çevirdi-EK-(YENİDEN)

Suriye bombardıman idlib kırsalını harabeye çevirdi-ek-

İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 06:54 Kaynak: DHA
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