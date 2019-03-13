Suriye Bombardımanı Azez'de Gece Yarısı Protesto Edildi
50 dakika önce
Özgür Suriye ordusunun kontrolünde bulunan Suriye'nin Türkiye sınırı yakınında bulunan Azez şehrinde halk dün gece sabaha doğru, Esad güçlerinin İdlip ve Halep'in batı yakınlarını bombalamasını protesto için yürüyüş yaptı.
Özgür Suriye
ordusunun kontrolünde bulunan Suriye'nin Türkiye
sınırı yakınında bulunan Azez
şehrinde halk dün gece sabaha doğru, Esad güçlerinin İdlip
ve Halep'in batı yakınlarını bombalamasını protesto için yürüyüş yaptı.
Suriye rejim güçleri Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin elinde bulunan İdlip ve Halep'in batı kesimlerini son birkaç gündür bombalamayı sürdürüyor. Bombalama sonucu ölü ve yaralıların bulunduğu kaydedildi.
Uluslararası toplum, Suriye'ye, Astana
'da Türkiye, Rusya
ve İran
arasında yapılan görüşmelerde gerginliği azaltma bölgelerinde bombalamayı durdurma çağrısı yaptı. Bombalanan yerlerin yakınlarında Türk ordusunun inşa ettiği gözlem bölgelerinin bulunduğu kaydedildi.
Azez halkı saat 03.00 sıralarında yaptığı yürüyüşte Suriye bombardımanının acilen durdurulmasını istedi. - HALEP
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 10:34 Kaynak: İHA
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