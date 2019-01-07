Suriye Cerablus'un Çocuk Hamalları

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Sobadan Sıçrayan Kıvılcım Evi Kül Etti: 3,5 Yaşındaki Çocuk Can Verdi

Asgari Ücretin Net 2 Bin 20 Lira Olmasının Ardından Asgari Ücretliye Bir Zam Daha Geldi