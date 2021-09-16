Suriye'de 12 bin kişi Türkiye'nin desteğiyle açılan kursla okuma yazma öğrendi - Son Dakika

Suriye'nin kuzeyinde, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Bab ilçesinde, Türkiye'nin desteğiyle açılan kursta yaklaşık 12 bin yetişkin okuma yazma öğrendi.

Türkiye'nin desteklediği yerel yönetimler tarafından 7 Temmuz'da, Bab, Kabbasin ve Bizia bölgelerinde açılan okuryazarlık kursu tamamlandı.

Bu kurslarda eğitim alan çoğunluğu kadınlardan oluşan yaklaşık 12 bin kişi için Bizia bölgesindeki El Faruk İlkokulunda mezuniyet töreni düzenlendi.

Törene Gaziantep Vali Yardımcısı Anıl Alkal, Gaziantep Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcileri, yerel meclis yetkilileri ve bölgenin ileri gelenleri katıldı.

Törende katılan yetkililer, okuryazarlık kursunu başarıyla bitirenlere sertifikalarının yanı sıra çeşitli hediyeler verdi.

Gaziantep Vali Yardımcısı Alkal, sertifika töreninde yaptığı konuşmada, 10 bin öğrenciye ulaşmak hedefiyle yola çıktıklarını, bölge halkının eğitime olan ilgisinden dolayı 12 bin kişiye kadar ulaştıklarını söyledi.

Alkal, çoğunluğu kadınlardan oluşan okuryazarlık öğrencilerini başarılarından dolayı tebrik etti.

Alkal, eğitimin kadınlar üzerindeki önemini vurgulayarak Suriyeli kadınların yetiştireceği nesillerin Suriye'nin geleceğinde söz sahibi olacağını bu yüzden eğitime çok önem verdiklerini aktardı.

Bizia Yerel Meclis Eğitim Sorumlusu Salih Akil de "Üç ay önce başlayan eğitimlere 12 bine yakın kadın ve erkek öğrenci başvuru yaptı. Bu süreçte eğitimini tamamlayarak başarılı olan öğrencilere sertifikaları teslim edildi. Türkiye'ye verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum." dedi.