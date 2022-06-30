Suriye'de 13 bin 500 öğrenci, üniversite sınavına girdi

Suriye'nin kuzeyinde terörden temizlenen bölgelerde lise eğitimini tamamlayan 13 bin 500 öğrenci, üniversite sınavına girdi.
Sınavlar, terörden arındırılan Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatı bölgelerinde bulunan Bab, Cerablus, Azez, Afrin, Tel Abyad ve Rasulayn bölgelerinde yapıldı.
Suriye Geçici Hükümeti'nin düzenlediği sınavlarda başarılı olan öğrenciler, terörden arındırılan bölgelerde kurulan üniversitelerde eğitim görecek.
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