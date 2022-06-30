Suriye'de 13 bin 500 öğrenci, üniversite sınavına girdi - Son Dakika
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Suriye'de 13 bin 500 öğrenci, üniversite sınavına girdi

30.06.2022 13:39
Suriye'de 13 bin 500 öğrenci, üniversite sınavına girdi

Suriye'nin kuzeyinde terörden temizlenen bölgelerde lise eğitimini tamamlayan 13 bin 500 öğrenci, üniversite sınavına girdi.

Suriye'nin kuzeyinde terörden temizlenen bölgelerde lise eğitimini tamamlayan 13 bin 500 öğrenci, üniversite sınavına girdi.

Sınavlar, terörden arındırılan Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatı bölgelerinde bulunan Bab, Cerablus, Azez, Afrin, Tel Abyad ve Rasulayn bölgelerinde yapıldı.

Suriye Geçici Hükümeti'nin düzenlediği sınavlarda başarılı olan öğrenciler, terörden arındırılan bölgelerde kurulan üniversitelerde eğitim görecek.

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Kaynak: AA

Suriye, Fırat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriye'de 13 bin 500 öğrenci, üniversite sınavına girdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Suriye'de 13 bin 500 öğrenci, üniversite sınavına girdi - Son Dakika
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