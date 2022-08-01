İtfaiye ve Sivil Savunma ekiplerinin olay yerine sevk edildiği, yaralıların ise Tartus şehrindeki Al- Basel Hastanesi'nde tedavi altına alındığı kaydedildi. - HALEP

Suriye'de Humus- Tartus karayolu üzerindeki Arzouna Köprüsü'nde 2 akaryakıt tankerinin çarpışması sonucu büyük bir patlama meydana geldi. Olayda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin ise yaralandığı açıklandı. Suriye İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, patlama nedeniyle maddi hasar meydana geldiği belirtilirken, ulaşımda aksamaların yaşandığı ifade edildi.

Kaynak: İHA

Suriye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Suriye'de 2 akaryakıt tankı çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

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