Suriye'de 2 bin 816 briket ev daha tamamlandı - Son Dakika

Suriye'de 15 bin adet briket ev yapımı için başlatılan proje kapsamında 2 bin 816 evin inşasının tamamlandığı bildirildi.



İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından "Mazluma Çatı Ol" sloganıyla Suriye'de 24 metrekare genişliğinde 1+1 konseptinde 15 bin adet briket ev yapımı için başlatılan proje kapsamında 2 bin 816 adet evin inşası bitirildi.



Proje hakkında bilgi veren İHH Genel Başkan Yardımcısı Erhan Yemelek, "Briket evleri, Suriye'nin İdlib ve Halep illerinin kırsal bölgelerinde inşa ediyoruz. Tamamlanan toplam ev sayısı 2 bin 816'ya ulaştı. İnşası tamamlanan evlere ivedi bir şekilde aileleri yerleştiriyoruz. Şu an 36 farklı arazide çalışmalar devam ediyor. Vakfımızın ilk etaptaki hedefi ise en kısa süre içerisinde 15 bin adet briket evi tamamlayarak savaş mağduru ailelere teslim etmek" dedi.



Briket evlerin sayısını artırıp daha fazla savaş mağduru sivilin ihtiyacını karşılamak istediklerin belirten Yemelek, "Bu proje bağışçılarımız tarafından ciddi bir teveccüh gördü. Sahada yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Evlerin sayısını artırarak daha fazla sivilin bir çatıya kavuşmasını amaçlıyoruz. Hedeflediğimiz 15 bin ev tamamlandığında yaklaşık 90 bin sivil faydalanmış olacak" ifadelerini kullandı.



Erhan Yemelek, briket evlere yerleştirilen ailelere aynı zamanda sünger yatak, kılıflı yastık, çift kişilik battaniye, bez dolap, su termosu, el feneri ışıldak ve mutfak gereçlerinden oluşan gereçlerinde verildiğini sözlerine ekledi. - HATAY