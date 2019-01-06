Son Dakika Haberleri: Suriye'de 2 İngiliz Askerinin Deaş Saldırısında Yaralandığı İddiası

Suriye'de 2 İngiliz Askerinin Deaş Saldırısında Yaralandığı İddiası

1 saat önce

Suriye'de görev yapan İngiliz Özel Kuvvetlerine mensup 2 askerin DEAŞ'ın füze saldırısında ciddi biçimde yaralandığı iddia edildi.

Suriye'de 2 İngiliz Askerinin Deaş Saldırısında Yaralandığı İddiası, System.String[]
Suriye'de görev yapan İngiliz Özel Kuvvetlerine mensup 2 askerin DEAŞ'ın füze saldırısında ciddi biçimde yaralandığı iddia edildi.

İngiltere'nin ulusal haber ajansı Press Association'ın haberine göre, DEAŞ'ın Suriye'de bu sabah gerçekleştirdiği füze saldırısında bölgede görev yapan 2 İngiliz Özel Kuvvetler askeri ciddi biçimde yaralandı.

Saldırıda bir PYD militanının da öldüğü iddia edildi.

Habere göre, yaralanan İngiliz askerleri bölgedeki ABD kuvvetleri tarafından hava yoluyla alandan uzaklaştırıldı.

İngiltere Savunma Bakanlığı konuyla ilgili bir soru üzerine, "Özel Kuvvetler hakkında yorum yapmıyoruz." açıklamasında bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 01:21 Kaynak: AA

Sabah, İngiltere, Suriye, Güncel
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