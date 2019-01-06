Suriye'de 2 İngiliz Askerinin Deaş Saldırısında Yaralandığı İddiası
1 saat önce
Suriye'de görev yapan İngiliz Özel Kuvvetlerine mensup 2 askerin DEAŞ'ın füze saldırısında ciddi biçimde yaralandığı iddia edildi.
Suriye
'de görev yapan İngiliz Özel Kuvvetlerine mensup 2 askerin DEAŞ'ın füze saldırısında ciddi biçimde yaralandığı iddia edildi. İngiltere
'nin ulusal haber ajansı Press Association'ın haberine göre, DEAŞ'ın Suriye'de bu sabah gerçekleştirdiği füze saldırısında bölgede görev yapan 2 İngiliz Özel Kuvvetler askeri ciddi biçimde yaralandı.
Saldırıda bir PYD militanının da öldüğü iddia edildi.
Habere göre, yaralanan İngiliz askerleri bölgedeki ABD
kuvvetleri tarafından hava yoluyla alandan uzaklaştırıldı.
İngiltere Savunma Bakanlığı konuyla ilgili bir soru üzerine, "Özel Kuvvetler hakkında yorum yapmıyoruz." açıklamasında bulundu.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 01:21 Kaynak: AA
Erkek Sevgilisiyle Birlikte Olmak için Karısını Öldüren Eşcinsel Koca, 30 Yıl Hapse Çarptırıldı
Avrupa'yı Sarsan Sarı Yelekliler İngiliz Parlamentosunu Hedef Aldı
Meteoroloji'den Ankara İçin Kuvvetli Kar Yağışı Uyarısı!
Cumhurbaşkanlığından, New York Times'ın 'Türkiye'den Yurt Dışına Göç' Konulu Yazısına Yalanlama Geldi