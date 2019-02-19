Suriye'de 200 Aile Deaş Hapsinde
34 dakika önce
Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Suriye'de DEAŞ tarafından kontrol edilen bölgede 200 ailenin hapsolduğunu söyledi.
Birleşmiş Milletler
(BM
) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet
, Suriye
'de DEAŞ tarafından kontrol edilen bölgede 200 ailenin hapsolduğunu söyledi.
Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet yaptığı açıklamada, Suriye'de 200 ailenin DEAŞ tarafından kontrol edilen bölgede hapis tutulduğunu söyledi. Bachelet, "Bunların çoğu ABD
liderliğindeki Koalisyon güçleri ve SDF müttefikleri tarafından yoğunlaştırılmış hava ve kara saldırılarına maruz kalmaya devam ediyor" dedi.
UNHCHR Sözcüsü Rupert Colville yaptığı basın toplantısında, DEAŞ'a saldıran ABD Destekli Suriye Demokratik Güçleri'nin yabancı savaşçılarla karışmış sivilleri korumak için her türlü önlemi almak konusunda uluslararası hukukta yükümlülükleri olduğunu söyledi.
DEAŞ'a saldıran ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri, sivilleri korumak amacıyla tüm önlemleri almak için uluslararası yasalar altında bir zorunluluğa sahipti. - CENEVRE
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 04:15 Kaynak: İHA
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