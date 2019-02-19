Son Dakika Haberleri: Suriye'de 200 Aile Deaş Hapsinde

Suriye'de 200 Aile Deaş Hapsinde

34 dakika önce

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Suriye'de DEAŞ tarafından kontrol edilen bölgede 200 ailenin hapsolduğunu söyledi.

Suriye'de 200 Aile Deaş Hapsinde, System.String[]
Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Suriye'de DEAŞ tarafından kontrol edilen bölgede 200 ailenin hapsolduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet yaptığı açıklamada, Suriye'de 200 ailenin DEAŞ tarafından kontrol edilen bölgede hapis tutulduğunu söyledi. Bachelet, "Bunların çoğu ABD liderliğindeki Koalisyon güçleri ve SDF müttefikleri tarafından yoğunlaştırılmış hava ve kara saldırılarına maruz kalmaya devam ediyor" dedi.

UNHCHR Sözcüsü Rupert Colville yaptığı basın toplantısında, DEAŞ'a saldıran ABD Destekli Suriye Demokratik Güçleri'nin yabancı savaşçılarla karışmış sivilleri korumak için her türlü önlemi almak konusunda uluslararası hukukta yükümlülükleri olduğunu söyledi.

DEAŞ'a saldıran ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri, sivilleri korumak amacıyla tüm önlemleri almak için uluslararası yasalar altında bir zorunluluğa sahipti. - CENEVRE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 04:15 Kaynak: İHA

Birleşmiş Milletler, Suriye, Güncel
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