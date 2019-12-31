Suriye'de 2019'da, büyük kısmı Esed rejimi ve destekçisi Rusya tarafından olmak üzere, 842'si... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Suriye'de 2019'da, büyük kısmı Esed rejimi ve destekçisi Rusya tarafından olmak üzere, 842'si... - Son Dakika

Suriye'de 2019'da, büyük kısmı Esed rejimi ve destekçisi Rusya tarafından olmak üzere, 842'si...

6 saat önce

Suriye'de 2019'da, büyük kısmı Esed rejimi ve destekçisi Rusya tarafından olmak üzere, 842'si çocuk, 747'si kadın, toplam 3 bin 364 sivil öldürüldü.

Suriye'de 2019'da, büyük kısmı Esed rejimi ve destekçisi Rusya tarafından olmak üzere, 842'si..., System.String[]

Suriye'de 2019'da, büyük kısmı Esed rejimi ve destekçisi Rusya tarafından olmak üzere, 842'si çocuk, 747'si kadın, toplam 3 bin 364 sivil öldürüldü.

Suriye, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 01:06 Kaynak: AA
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