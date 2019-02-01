Son Dakika Haberleri: Suriye'de 2019'un İlk Ayında 197 Sivil Öldü

Suriye'de 2019'un İlk Ayında 197 Sivil Öldü

1 saat önce

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Suriye'de geçen ay 197 sivilin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Suriye'de 2019'un İlk Ayında 197 Sivil Öldü, System.String[]
Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Suriye'de geçen ay 197 sivilin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

SNHR yayımladığı raporunda, ocakta 57'si çocuk, 27'si kadın 197 sivilin çatışan gruplarca öldürüldüğü belirtti.

Ağın raporunda Beşşar Esed rejiminin geçen ay 12'si çocuk, 4'ü kadın 44 sivil katlettiği bildirilirken, Rusya'nın saldırılarında ise 2'si çocuk, 1'i kadın 9 sivilin yaşamını yitirdiği bilgisine yer verildi.

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon güçlerinin saldırıları nedeniyle 15'i çocuk, 12'si kadın 37 sivilin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Kimliği belirsiz tarafların ise söz konusu sürede 10'u çocuk, 6'sı kadın 55 sivili öldürdüğü, terör örgütü DEAŞ'ın ise 3'ü çocuk, biri kadın 13 sivili katlettiği kaydedildi.

Terör örgütü YPG/ PKK'nın ise 13'ü çocuk, 3'ü kadın 30 sivili öldürdüğü belirtilirken, askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı grupların ise 2'si çocuk, 9 sivilin ölümüne neden olduğu aktarıldı.

14 kişi işkenceden öldü

Ağın raporunda geçen ay 14 kişinin işkence edilerek öldürüldüğü ifade edildi.

Buna göre rejim güçleri 11, askeri muhalifler 2 ve terör örgütü YPG/PKK 1 kişiyi işkence ederek öldürdü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:31 Kaynak: AA

Suriye, Güncel
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