Son Dakika Haberleri: Suriye'de 2019'un İlk Ayında 567 Kişi Alıkonuldu

Suriye'de 2019'un İlk Ayında 567 Kişi Alıkonuldu

12 dakika önce

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), iç savaşın devam ettiği Suriye'de 2019'un ilk ayında büyük kısmı Beşşar Esed rejimi tarafından olmak üzere 567 kişinin keyfi alıkonulduğunu bildirdi.

Suriye'de 2019'un İlk Ayında 567 Kişi Alıkonuldu, System.String[]
Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), iç savaşın devam ettiği Suriye'de 2019'un ilk ayında büyük kısmı Beşşar Esed rejimi tarafından olmak üzere 567 kişinin keyfi alıkonulduğunu bildirdi.

SNHR'nin Suriye'deki taraflarca alıkonulanlara ilişkin yayımladığı raporunda, geçen ay ülke çapında 19'u çocuk, 31'i kadın toplam 567 kişinin keyfi alıkonulduğunu açıkladı.

Ağın raporunda, Beşşar Esed rejimine bağlı güçlerin geçen ay 12'si çocuk, 23'ü kadın 353 kişiyi alıkoyduğu kaydedildi.

Terör örgütü YPG/PKK'nın işgal ettiği bölgelerde aynı dönemde 4'ü çocuk, 6'sı kadın 107 kişiyi sebepsiz alıkoyduğu belirtilirken, örgütün gençleri zorla silah altına almayı planladığı bilgisine yer verildi.

Terör örgütü DEAŞ'ın 1'i çocuk, toplam 11 kişiyi, askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı grupların da 2'si çocuk, 2'si kadın 96 kişiyi alıkoyduğu aktarıldı.

Öte yandan Suriyeli muhalif kaynaklara göre rejim cezaevlerinde en az 500 bin kişi bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 01:54 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! İsrail'in TIPH Kararına AK Parti'den İlk Yanıt: Yeni Bir Saldırı Planlanıyor Ateizm Derneği, İlahiyatçı Cemil Kılıç'a Destek Verdi

İtalya'da Görücüye Çıkan Milli Damar Robotu Kongredeki Katılımcılardan Tam Not Aldı Erdoğan, Katar Emiri'ni Arayarak Asya Kupası İçin Tebrik Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.2.2019 14:06:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suriye'de 2019'un İlk Ayında 567 Kişi Alıkonuldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]