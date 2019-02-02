Suriye'de 2019'un İlk Ayında 567 Kişi Alıkonuldu

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), iç savaşın devam ettiği Suriye'de 2019'un ilk ayında büyük kısmı Beşşar Esed rejimi tarafından olmak üzere 567 kişinin keyfi alıkonulduğunu bildirdi.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), iç savaşın devam ettiği Suriye'de 2019'un ilk ayında büyük kısmı Beşşar Esed rejimi tarafından olmak üzere 567 kişinin keyfi alıkonulduğunu bildirdi.



SNHR'nin Suriye'deki taraflarca alıkonulanlara ilişkin yayımladığı raporunda, geçen ay ülke çapında 19'u çocuk, 31'i kadın toplam 567 kişinin keyfi alıkonulduğunu açıkladı.



Ağın raporunda, Beşşar Esed rejimine bağlı güçlerin geçen ay 12'si çocuk, 23'ü kadın 353 kişiyi alıkoyduğu kaydedildi.



Terör örgütü YPG/PKK'nın işgal ettiği bölgelerde aynı dönemde 4'ü çocuk, 6'sı kadın 107 kişiyi sebepsiz alıkoyduğu belirtilirken, örgütün gençleri zorla silah altına almayı planladığı bilgisine yer verildi.



Terör örgütü DEAŞ'ın 1'i çocuk, toplam 11 kişiyi, askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı grupların da 2'si çocuk, 2'si kadın 96 kişiyi alıkoyduğu aktarıldı.



Öte yandan Suriyeli muhalif kaynaklara göre rejim cezaevlerinde en az 500 bin kişi bulunuyor.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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