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SURİYE'DE 24 BİN 171 YETİM ÇOCUĞA HER AY YARDIM - Son Dakika

SURİYE'DE 24 BİN 171 YETİM ÇOCUĞA HER AY YARDIM

15.02.2022 09:18

SURİYE'nin kuzeyinde yaşayan 24 bin 171 yetim çocuğa, İHH tarafından yürütülen Yetim Sponsorluk Sistemi kapsamında her ay düzenli olarak nakdi destek veriliyor.

SURİYE'nin kuzeyinde yaşayan 24 bin 171 yetim çocuğa, İHH tarafından yürütülen Yetim Sponsorluk Sistemi kapsamında her ay düzenli olarak nakdi destek veriliyor.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca yürütülen Yetim Sponsorluk Sistemi ile Suriye'de savaşın yetim bıraktığı 24 bin 171 çocuğa her ay düzenli olarak nakdi destek veriliyor. Sistem kapsamında, Suriye'nin kuzeyindeki İdlib, Afrin, Azez, el Bab, Cerablus, Tel Abyad ve Rasulayn gibi bölgelerde yaşayan yetimlerin gıda, eğitim, barınma ve sağlık ihtiyaçları gideriliyor. İHH Suriye Çalışmaları Yetim Birimi Sorumlusu Erdal Ağca, savaşa rağmen yetimlerin bir geleceğinin olması için yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi. Yetimlere düzenli olarak nakdi destek verildiğini anlatan Ağca, "Suriye'de 11 yıldır devam eden iç savaş çok sayıda çocuğu yetim bıraktı. Bu mağduriyeti en aza indirerek ülkelerini yeniden inşa edecek bireylerin yetiştirilebilmesi amacıyla yetim sponsorluk sistemimizi sürdürüyoruz. Bu sistem sayesinde her ay düzenli olarak 24 bin 171 Suriyeli yetimimize sosyal nakdi destek veriyor ve onların en asli ihtiyaçlarını gidermiş oluyoruz" dedi.

Sponsorluk sisteminin bağışçıların destekleri sayesinde yürütüldüğünü belirten Ağca, 'Maalesef Suriye'deki iç savaştan en çok yetimler etkilendi. Bu yaraları sarmak için yürüttüğümüz yetim sponsorluk sistemi bağışçılarımızın katkılarıyla devam ediyor. Bu sistem sayesinde yetimlerimizin geleceklerini inşa etmeleri noktasında önemli bir destek vermiş oluyoruz' şeklinde konuştu.

SURİYE'DE 24 BİN 171 YETİM ÇOCUĞA HER AY YARDIM
SURİYE'DE 24 BİN 171 YETİM ÇOCUĞA HER AY YARDIM
SURİYE'DE 24 BİN 171 YETİM ÇOCUĞA HER AY YARDIM

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Cerablus, Suriye, İdlib, İHH, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SURİYE'DE 24 BİN 171 YETİM ÇOCUĞA HER AY YARDIM - Son Dakika


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SON DAKİKA: SURİYE'DE 24 BİN 171 YETİM ÇOCUĞA HER AY YARDIM - Son Dakika
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