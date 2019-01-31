Suriye'de 29 Çocuk Soğuktan Hayatını Kaybetti
25 dakika önce
Dünya Sağlık Örgütü, Suriye'nin El Hol Mülteci Kampı'nda son 8 haftada en az 29 bebeğin donarak öldüğünü açıkladı.
Dünya Sağlık Örgütü
, Suriye
'nin El Hol Mülteci Kampı'nda son 8 haftada en az 29 bebeğin donarak öldüğünü açıkladı.
Dünya Sağlık Örgütü, Suriye'nin kuzeydoğusunda bulunan El Hol Kampı'nda yaşanan insani krizi gözler önüne serdi. Yayınlanan raporda son 8 hafta içinde en az 29 bebeğin donarak öldüğü kaydedildi. Birleşmiş Milletler
de olayla ilgili açıklama yaparak El Hol Kampı'nda, 33 bin insanın çadırsız, battaniyesiz ve ısıtıcısız yaşadığını ve durumlarının "ciddi" olduğunu vurguladı.
Kamptakilerin ağırlıklı olarak DEAŞ'a karşı savaşın devam ettiği Deyrizor
'dan kaçmayı başardıkları ve yürüyerek günler süren yolculuğun ardından kampa ulaştıkları öğrenildi. Dünya Sağlık Örgütü, kampa ulaşanların yetersiz beslenmenin de etkisiyle bitkin halde olduklarını ve kampa erişimlerinin bürokratik engeller nedeniyle engellendiğini bildirdi. - ŞAM
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 05:26 Kaynak: İHA
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