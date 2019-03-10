Son Dakika Haberleri: Suriye'de 3 Aylık Bebek Enkazdan Sağ Çıkarıldı

Suriye'de 3 Aylık Bebek Enkazdan Sağ Çıkarıldı

40 dakika önce

- Sivil savunma ekiplerinin 3 aylık bir bebeği enkaz altından sağ kurtarması Hava saldırısı sonrası bölgede yapılan arama kurtarma çalışmaları Enkaz kaldırma çalışmaları İdlib'in Cisir eş Şuğur ilçesine düzenlenen hava saldırısı sonrası yükselen dumanlar Suriye'deki Beşşar Esed rejimi ve...

- Sivil savunma ekiplerinin 3 aylık bir bebeği enkaz altından sağ kurtarması
Hava saldırısı sonrası bölgede yapılan arama kurtarma çalışmaları
Enkaz kaldırma çalışmaları
İdlib'in Cisir eş Şuğur ilçesine düzenlenen hava saldırısı sonrası yükselen dumanlar
Suriye'deki Beşşar Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki sivil yerleşimlere yoğun bombardımanı sürüyor.

Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist gruplar, sabah saatlerinden itibaren İdlib'in Han Şeyhun, Serakib ilçelerine, Maarşurin, El Naciyye, Tel Mennis ve Der El Şarki köylerine, Hama ilinin kuzey kırsalındaki Latamine ve Kefer Zita ilçelerine topçu saldırıları gerçekleştiriyor.

İdlib'in Cisir eş Şuğur ilçesine düzenlenen hava saldırısı sonrası bölgede arama kurtarma çalışmaları yapan sivil savunma ekipleri 3 aylık bir bebeği evin enkazından sağ olarak çıkardı.

İdlib'in güneydoğusundaki sivil yerleşimler, sabah saatlerinden bu yana yoğun şekilde bombardımana maruz kalırken, dün gece saatlerinde de Gab Ovası'ndaki Haviz köyüne onlarca top atıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 12:32 Kaynak: AA

İdlib, Suriye, Güncel
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