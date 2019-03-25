Son Dakika Haberleri: Suriye'de 3 Rus Askeri Öldü

Suriye'de 3 Rus Askeri Öldü

34 dakika önce

Rusya Savunma Bakanlığından, geçen ay Suriye'de 3 Rus askerinin çatışmada hayatını kaybettiği bildirildi.

Suriye'de 3 Rus Askeri Öldü, System.String[]
Rusya Savunma Bakanlığından, geçen ay Suriye'de 3 Rus askerinin çatışmada hayatını kaybettiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, geçen ay sonunda 3 Rus askerinin, Deyrizor ilinde insani yardım teslimatı yaptıktan sonra pusuya düşürüldüğü belirtildi.

Askerlerin silahlı çatışmaya girdiği kaydedilen açıklamada, "Şubat ayı sonunda 3 Rus askeri, çatışma esnasında hayatını kaybetti." ifadesi kullanıldı.

.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 11:10 Kaynak: AA

Rusya Federasyonu, Suriye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İş Kadını Leyla Alaton: Erdoğan'ı Son Derece Feminist Buluyorum Bakan Çavuşoğlu: Rusya ile Pasaportsuz Seyahat İçin Toplantılar Başladı Milli Savunma Bakanlığına 600 İşçi Alımı İçin Başvurular Başladı Milyonların Maaşı Temmuz'da Artacak! İşte Kuruşu Kuruşuna Zamlı Maaşlar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.3.2019 23:44:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suriye'de 3 Rus Askeri Öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]