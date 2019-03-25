Suriye'de 3 Rus Askeri Öldü
34 dakika önce
Rusya Savunma Bakanlığından, geçen ay Suriye'de 3 Rus askerinin çatışmada hayatını kaybettiği bildirildi.
Rusya
Savunma Bakanlığından, geçen ay Suriye
'de 3 Rus askerinin çatışmada hayatını kaybettiği bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, geçen ay sonunda 3 Rus askerinin, Deyrizor
ilinde insani yardım teslimatı yaptıktan sonra pusuya düşürüldüğü belirtildi.
Askerlerin silahlı çatışmaya girdiği kaydedilen açıklamada, "Şubat ayı sonunda 3 Rus askeri, çatışma esnasında hayatını kaybetti." ifadesi kullanıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 11:10 Kaynak: AA
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